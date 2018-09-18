Симеоне: «Только с помощью работы мы можем улучшить свои результаты»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал неудачное начало сезона для мадридской команды. В первых 4 турах Ла Лиги «Атлетико» набрал только 5 очков.

Я не зацикливаюсь на негативе. Я вижу вещи, которые нам необходимо улучшить.

У нас бывали и взлёты, и падения. В другие дни всё было хорошо, и это было благодаря той работе, которую мы проделали. Единственный способ, который я знаю в футболе, это продолжать работать. Это единственный путь достижения прогресса.