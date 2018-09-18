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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Ван Боммел: «Пускай игроки дерутся за майку Месси. Главное – набрать очки»

сегодня, 04:03
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ19:55 Не начался

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел в преддверии игры с «Барселоной» в Лиге чемпионов прокомментировал тот факт, что большинство его подопечных впервые встретятся на поле с Лионелем Месси.

Если мы добьёмся хорошего результата, то мне всё равно, будут ли они драться за футболку Месси.

Концентрация на игре – это часть профессионализма. Я знаю, что они будут просить его о футболке. Но главное, чтобы они не делали этого в перерыве.

Из того состава, в котором играл я, остался только Месси. Это 2005 год. Уже тогда было видно, что он станет одним из величайших футболистов.

Я считаю, что Лео по-прежнему является лучшим в мире игроком, несмотря на то, что он не выиграл последний «Золотой мяч».

Ван Боммел также подчеркнул, что ПСВ едет в Барселону за положительным результатом.

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Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 04:20
Хороший настрой. Месси,футболку МВБ,и отдаст:-)
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