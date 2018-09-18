Эриксен: «Все ждут от Кейна по хет-трику в каждой игре»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поддержал партнёра по команде Харри Кейна. В этом сезоне АПЛ форвард сборной Англии забил 2 мяча в 5 встречах.

Все ждут от Кейна, что в каждой игре он будет забивать по три мяча.

Как команда мы знаем, что должны снабжать его острыми передачами, но в команде, которая проигрывает, очень сложно забивать голы. Даже если у тебя есть моменты.

Я знаю, что Харри хочет забивать больше, как и вся команда. В конце концов, не важно, кто забивает гол. Главное – это победы.