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Эриксен: «Все ждут от Кейна по хет-трику в каждой игре»

сегодня, 04:44

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поддержал партнёра по команде Харри Кейна. В этом сезоне АПЛ форвард сборной Англии забил 2 мяча в 5 встречах.

Все ждут от Кейна, что в каждой игре он будет забивать по три мяча.

Как команда мы знаем, что должны снабжать его острыми передачами, но в команде, которая проигрывает, очень сложно забивать голы. Даже если у тебя есть моменты.

Я знаю, что Харри хочет забивать больше, как и вся команда. В конце концов, не важно, кто забивает гол. Главное – это победы.

Напомним, в последних двух поединках «Тоттенхэм» уступил «Уотфорду» и «Ливерпулю».

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Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 04:48
Да никто не ждет столько пенальти ))))))))))
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