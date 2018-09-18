Эриксен: «Все ждут от Кейна по хет-трику в каждой игре»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поддержал партнёра по команде Харри Кейна. В этом сезоне АПЛ форвард сборной Англии забил 2 мяча в 5 встречах.
Все ждут от Кейна, что в каждой игре он будет забивать по три мяча.
Как команда мы знаем, что должны снабжать его острыми передачами, но в команде, которая проигрывает, очень сложно забивать голы. Даже если у тебя есть моменты.
Я знаю, что Харри хочет забивать больше, как и вся команда. В конце концов, не важно, кто забивает гол. Главное – это победы.
Напомним, в последних двух поединках «Тоттенхэм» уступил «Уотфорду» и «Ливерпулю».