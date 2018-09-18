Коутиньо: «Трудно объяснить последние неудачи „Барселоны“ в Лиге чемпионов»

сегодня, 04:20

Полузащитник «Барселоны» Филипе Коутиньо накануне матча против ПСВ в Лиге чемпионов признался, что не знает, как объяснить неудачные выступления «сине-гранатовых» в последних трёх сезонах этого турнира. Все три раза «Барселона» покидала ЛЧ на стадии 1/4 финала.

Это трудно объяснить. Месси – лучший игрок в мире. Возможно, лучший в истории. Так что тяжело обозначить причины. Пожалуй, толкового объяснения этому и не существует. Месси, как и мы все, очень стремится к тому, чтобы завоёвывать большие трофеи, а Лига чемпионов является одним из них.

Также Коутиньо отметил, что «Барселоне» досталась очень сложная группа в Лиге чемпионов.