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Глушаков: «У нас с Каррерой всё в порядке»

сегодня, 10:03

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опроверг обвинения в том, что он лайкал видео, на котором актер Дмитрий Назаров читает гневный стих в адрес главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры.

Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим видео. Это наглая ложь. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!

Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости - себя не уважать. Я могу только догадываться, кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенностью заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель - победа в дебютном матче Лиги Европы и в дерби на выходных!

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AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил LOpp
сегодня в 11:00
собственно, а почему он должен бояться Черчесова? в сборной не играет, детей с ним крестить не надо...
Да, это был я, ты понимаешь, о чем я) Привет с Фанатика)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил tuman960
сегодня в 10:59
Борзыкин этот так называемый журналист пару лет назад был в Совспорте,где позиционировал себя как нейтральный журналист,однако спартаковскую сущность скрыть было невозможно!!!Вёл себя по хамски и все комменты которые были в разрез с его мнением он удалял и банил пользователя минимум на пару недель(даже полностью невинные,просто несогласные)!!Потом его вместе с Егоровым(ещё один спартаковский журналист) попросили на выход и теперь обосновался в спорт-экспрессе ,где занимается тем же!!Ему бы вообще запретить что либо писать-очень пакостный!!!!
Тебе ж никто не запрещает писать.
Гена Орлов - тоже позиционируется, как нейтральный комментатор, матчи комментирует.
Что теперь?
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 10:59
Поехали. Один раз проиграли -кризис.Оттого и нелады в команде.Мы-не Ювентус, чтоб сезон идти без поражений.
LOpp
LOpp ответил mangoх12
сегодня в 10:59
ахаха спалился Дениска ..хорошо что еще не пост про Черчесова .. лысый бы его закрыл на неделю в бане
собственно, а почему он должен бояться Черчесова?
в сборной не играет, детей с ним крестить не надо...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:54
Всего одно поражение, а уже стон и разборки.
Участь популярных клубов. У вас не тоже самое было с плаческу и манчини?) Вас возносили в чемпионы, с первых игр, а потом рвали на части.
tuman960
tuman960 ответил кони-рулят
сегодня в 10:54
https://www.youtube.com/watch?v=Nsl-r92d75s
Борзыкин этот так называемый журналист пару лет назад был в Совспорте,где позиционировал себя как нейтральный журналист,однако спартаковскую сущность скрыть было невозможно!!!Вёл себя по хамски и все комменты которые были в разрез с его мнением он удалял и банил пользователя минимум на пару недель(даже полностью невинные,просто несогласные)!!Потом его вместе с Егоровым(ещё один спартаковский журналист) попросили на выход и теперь обосновался в спорт-экспрессе ,где занимается тем же!!Ему бы вообще запретить что либо писать-очень пакостный!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:53
Всего одно поражение, а уже стон и разборки.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 10:51
Ладно, если серьезно.
Я считаю, что обоим не место в клубе - после этого. Один уже называл тренера - тренеришкой. Дальше - все знают. И не надо мне заливать, про ЧМ, как был шлюбой, так и остался. Герой деревенских селюков, которые впервые в жизни футбол посмотрели.

Массимо поддержал в прессе Глушака, когда того гнобили после Тошно. Дал ему капитанскую повязку. И чем ответил Глушак? Ставит лайки под похабными стишками в адрес тренера.

Понимаю, что моя позиция - проигрышна, щас затроллят, как говорится в моей любимой книге:

"В других обстоятельствах лейтенанта Аманду Бейтс отдали бы под трибунал и в течение месяца расстреляли. Неважно, что четверо погибших были виновны в многочисленных случаях изнасилований, пыток и убийств; на войне люди всегда так поступают. Ничего не меняется. На войне нет никакой порядочности, никакого кодекса поведения, кроме командной цепочки и боевого строя. Разбирайся с опрометчивыми, если положено, карай виновных, если должен, хоть бы для блезиру. Но ради всего святого — вначале закрой дверь. Никогда не давай врагу удовольствия видеть раздоры в твоих рядах, ему положено лицезреть лишь единство и стальную уверенность. Среди нас могут быть насильники и убийцы, но, Господь свидетель, это наши насильники и наши убийцы."

Но все же, раз уж есть конфликт интересов, я в любом случае за Массимо. И мне придется защищать Глушака, причины - выше.
goga.20
goga.20
сегодня в 10:49
Это не глушаков был, есть тут на просторах интернета один персонаж, сегодня он озерный, завтра байкал, потом Молло, когда совсем делать нечего он Гарринча. Смотрю и до глушака добрался.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:46
А вы что, ждали публичного признания от Глушакова? Ну надорвался психологически Денис, но не до такой же степени, чтобы в открытую идти против Карреры.
шацк
шацк
сегодня в 10:46
Два поражения в ближайших матчах и оба пойдете на выход вместе с коучем.
sir-5
sir-5
сегодня в 10:44
"У нас в порядке всё с Каррерой",-
сказал Денис,и был таков...
Мораль:
Мечтаете спасти карьеру-
не делайте,как Глушаков.
Faustello
Faustello ответил ПерекатиПоле
сегодня в 10:43
Одно дело в баньку с дружбанами ходить, по нормальному: квас, чай, веник, пар - красота. Другое дело негров в парилке совращать и лайками тренеришку сливать.
Да прекрати, Дениско нормальный Ростовский пацан из Миллерово, он просто баню любит и глушаковку. Это за его спиной всякий Джано и Педроши там разврат с зулусами устраивают. А Дениско не.
drug01
drug01
сегодня в 10:41
Зови в баню на разборки!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Faustello
сегодня в 10:40
Как пережил Чеченскую порку? Тут на сайте все переживали и за Спартак и за тебя, ждали чтобы разделить грусть поражения ))
Охотно тебе верю) Прям всем сайтом ждали?) Пора б мне тогда уже модерку дать. Хотя нет, мне нельзя, я всех забаню))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:40
Да ладно, всяко бывает после литра самогона...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Faustello
сегодня в 10:38
Одно дело в баньку с дружбанами ходить, по нормальному: квас, чай, веник, пар - красота. Другое дело негров в парилке совращать и лайками тренеришку сливать.
кони-рулят
кони-рулят
сегодня в 10:37
Faustello
Faustello ответил AntiherQ1488
сегодня в 10:35
У тебя точно все в порядке? Почему человек - болеющий за зенит - так рьяно пишет только о Спартаке? Писерман, что с тобой?)
Как пережил Чеченскую порку?
Тут на сайте все переживали и за Спартак и за тебя, ждали чтобы разделить грусть поражения ))
Faustello
Faustello ответил AntiherQ1488
сегодня в 10:34
У тебя точно все в порядке? Почему человек - болеющий за зенит - так рьяно пишет только о Спартаке? Писерман, что с тобой?)
Он Спартач, только боится себе признаться )))
Алкоголики тоже не признаются себе )))
Faustello
Faustello
сегодня в 10:33
Приятно видеть народную любовь к Дениске!
Болельщики всех клубов знают - Денис Глушаков, такой же простой парень как и они, ставит лайки, любит попариться и накатить!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 10:30
Еще когда ты ушел из Локо и , через день после перехода обо**ал и всех своих бывших партнеров по команде и Билича было ясно - редкостная 16ь досталась Спартаку ! Продолжай с Каррерой, он терпеливый, по всему видать !
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 10:27
пошли отмазки..
tuman960
tuman960
сегодня в 10:26
глядя на Глушакова и читая его бред этого не скажешь!!!!
cska1948
cska1948
сегодня в 10:25
Если верить Рахимову, что у Глушакова произошел психологический надрыв, то можно поверить и в то, что Глушаков лайк поставил.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:21
ПОКА ФОТКУ С КАРЕРОЙ НА ПАРИЛКЕ НЕ ВЫЛОЖИШЬ НЕ ПОВЕРИМ !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:21
Денис Глушаков:"Я не идиот"
Где справка?Чем докажешь?
cska plus
cska plus
сегодня в 10:19
У нас с Кериерой порядок но я ненавижу спартак.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 10:17
глушаков и бромантан
У тебя точно все в порядке? Почему человек - болеющий за зенит - так рьяно пишет только о Спартаке?
Писерман, что с тобой?)
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 10:15
Это славновские клоны лайкнули как они обычно делают
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