Глушаков: «У нас с Каррерой всё в порядке»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опроверг обвинения в том, что он лайкал видео, на котором актер Дмитрий Назаров читает гневный стих в адрес главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры.

Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим видео. Это наглая ложь. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!

Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости - себя не уважать. Я могу только догадываться, кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенностью заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель - победа в дебютном матче Лиги Европы и в дерби на выходных!