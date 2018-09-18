Рахимов: «У Глушакова произошел психологический надрыв»

Наставник «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

Не думаю, что Глушаков утратил свои игровые качества, потому что если посмотреть и проанализировать его футбол, то можно отметить, что ниже определённого уровня он не играет. У него произошёл психологический надрыв, ему нужно дать уверенность со стороны, помочь.

Он многое сделал для «Спартака» — в чемпионский сезон забил много голов, которые принесли важные очки. На ум сразу приходит игра с «Амкаром», когда была 93-я или 95-я минута. Ему нужно дать понять, что у него достаточно хороший и крепкий характер. Играть в футбол он умеет. Как только он начнёт получать доверие в команде, он и получит вызов в сборную.