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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Булыкин: «Надеемся, „Локо“ сумеет проявить свои лучшие качества в Турции»

сегодня, 00:26
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от поединка «железнодорожников» и «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

Конечно, «Локомотиву» нужно побеждать, чтобы выходить на свой уровень. Особенно - перед первой игрой в Лиге чемпионов. Но учитывая удаление нашего полузащитника Гжегоша Крыховяка во втором тайме матча с «Динамо», ничью можно считать хорошим результатом. Теперь главное —- переключиться на еврокубок.

Стартовая игра в Лиге чемпионов и так волнующее событие, а матч в Турции сложен вдвойне. Там всегда непросто играть. Но у нас в составе хватает хороших футболистов. Надеемся, они сумеют проявить свои лучшие качества и добиться хорошего результата в игре с «Галатасараем».

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Aljban
Aljban
сегодня в 00:27
Возможно, Локо нас порадует.
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