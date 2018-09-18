Булыкин: «Надеемся, „Локо“ сумеет проявить свои лучшие качества в Турции»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от поединка «железнодорожников» и «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

Конечно, «Локомотиву» нужно побеждать, чтобы выходить на свой уровень. Особенно - перед первой игрой в Лиге чемпионов. Но учитывая удаление нашего полузащитника Гжегоша Крыховяка во втором тайме матча с «Динамо», ничью можно считать хорошим результатом. Теперь главное —- переключиться на еврокубок.

Стартовая игра в Лиге чемпионов и так волнующее событие, а матч в Турции сложен вдвойне. Там всегда непросто играть. Но у нас в составе хватает хороших футболистов. Надеемся, они сумеют проявить свои лучшие качества и добиться хорошего результата в игре с «Галатасараем».