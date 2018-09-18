Рахимов: «Я не мог отказать Рамзану Кадырову»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в эфире программы «Футбол России» рассказал, по какой причине снова возглавил грозненский клуб.

Насколько сложно было принять предложение вернуться в Грозный?

Стоит сказать о таком важном моменте, который стал для меня определяющим. Сам Рамзан Ахматович хотел знать, готов ли я к сотрудничеству. Естественно, интерес такого человека, как Рамзан Кадыров, и наши взаимоотношения повлияли на решение. Я просто не мог ответить «нет», потому что с уважением отношусь к человеку и знаю, что он делает для республики. Решение принял только потому, что был его интерес.