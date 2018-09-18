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Рахимов: «Однажды спросил у Пилипчука: „Что там у тебя было в „Спартаке“?“»

сегодня, 02:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о своём помощнике в грозненском клубе Романе Пилипчуке, который до этого работал в «Спартаке», но ушёл из-за разногласий с Массимо Каррерой.

За то время, что мы работали, у нас не было ни одной ситуации, когда Рома сказал что-то негативное в адрес Карреры или «Спартака». Был один момент, когда я его спросил: «Ну что там у тебя? Всё было нормально?» Ответ его был коротким: «Можно я не буду ничего говорить?» И я ему сказал, что это правильный ответ. 

Может быть, для каких-то клубов он уже готов быть главным тренером. Я не могу утверждать, важно понимать, куда ты идёшь. Всегда второму тренеру сложно перестроиться на работу главным. Он был уже в роли главного тренера, насколько я знаю – и в Украине работал, и был в сборной Таджикистана главным тренером. У нас есть определённое понимание, что нужно делать. Важную роль здесь играет не только Рома, но и тренер по физподготовке, немец по национальности, который прошёл очень хорошую школу. Он был у меня в последний год в Грозном, уже работал в Китае. Мне его пришлось выдернуть сюда.

После победы «Ахмата» над «Спартаком» в 7-м туре РПЛ (2:1) Пилипчук заявил, что не будет говорить плохих слов в адрес «красно-белых».

 

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