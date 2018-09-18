Нигматуллин: «Старт „Локомотива“ в Лиге чемпионов оптимизма не внушает»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин не верит в успех «железнодорожников» в Лиге чемпионов.

Особого оптимизма старт «Локомотива» в Лиге чемпионов не внушает, так как в РПЛ команда пока выглядит беззубо. С другой стороны, история знает немало случаев, когда команды выступали в еврокубках и национальных первенствах с противоположным результатом. Хотелось бы, чтобы у «Локомотива» была именно такая ситуация. В то же время я желаю им выправить ситуацию и в чемпионате России. Но пока команда находится в поиске своих прошлогодних качеств.