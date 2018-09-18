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ЦСКА взял 20 игроков на матч с «Викторией»

сегодня, 11:00
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 22:00 Не начался

ЦСКА отправился в Чехию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».

Тренерский штаб «армейцев» взял на игру 20 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никита Чернов.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

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