ЦСКА взял 20 игроков на матч с «Викторией»

ЦСКА отправился в Чехию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
Тренерский штаб «армейцев» взял на игру 20 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никита Чернов.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.