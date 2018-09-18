«Вильярреал» выкупит у «Уэски» забивного полузащитника

«Вильярреал» договорился с «Уэской» о покупке прав на полузащитника Мелеро. 24-летний футболист присоединится к «субмарине» следующим летом.
Мелеро в прошлом сезоне Сегунды забил 16 голов в 38 матчах и помог команде повыситься в классе.
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«Вильярреал» договорился с «Уэской» о покупке прав на полузащитника Мелеро. 24-летний футболист присоединится к «субмарине» следующим летом.
Мелеро в прошлом сезоне Сегунды забил 16 голов в 38 матчах и помог команде повыситься в классе.