«Вильярреал» выкупит у «Уэски» забивного полузащитника

сегодня, 13:33

«Вильярреал» договорился с «Уэской» о покупке прав на полузащитника Мелеро. 24-летний футболист присоединится к «субмарине» следующим летом.

Мелеро в прошлом сезоне Сегунды забил 16 голов в 38 матчах и помог команде повыситься в классе.