Рамос - о Гризманне: «Налицо невежество этого парня»

Защитник «Реала» Серхио Рамос отреагировал на слова нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, который накануне заявил, что уже достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Невежество Гризманна налицо.

Когда я слушаю этого парня, то вспоминаю, что у Тотти, Хави, Рауля, Иньесты, Касильяса нет «Золотого мяча», хотя они выиграли множество титулов.

Ему следует посоветоваться с Симеоне или Годином. Эти люди проповедует те ценности, которые нужны Гризманну. Тем не менее я считаю Антуана отличным футболистом.