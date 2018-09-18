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Рамос - о Гризманне: «Налицо невежество этого парня»

сегодня, 14:55

Защитник «Реала» Серхио Рамос отреагировал на слова нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, который накануне заявил, что уже достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Невежество Гризманна налицо.

Когда я слушаю этого парня, то вспоминаю, что у Тотти, Хави, Рауля, Иньесты, Касильяса нет «Золотого мяча», хотя они выиграли множество титулов.

Ему следует посоветоваться с Симеоне или Годином. Эти люди проповедует те ценности, которые нужны Гризманну. Тем не менее я считаю Антуана отличным футболистом.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 15:41
Да гризманн перегнул палку и его цитату растащили сми на такие вот вбросы, но не сереже рамосову об этом судить
ronaldo743
ronaldo743
сегодня в 15:30
И это говорит главная мерзость современного футбола.
sn_spb
sn_spb
сегодня в 15:15
что о Рамосе вообще говорить. Чепушила картонная
ndedov
ndedov
сегодня в 15:09
Согласен, слишком о себе мнит.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:09
Костолом Рамос решил защитить своего португальского дружка
cska.78
cska.78
сегодня в 15:04
По крайней мере подло, как ты, не играет!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:00
НЕ ТЕБЕ ПСУ О НЕВЕЖЕСТВЕ И ЦЕННОСТЯХ ГОВОРИТЬ
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:59
Правду матку рубанул Серега!
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