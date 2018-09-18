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Пранделли считает, что в Италии проблемы с молодыми футболистами

сегодня, 12:09

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли считает, что итальянский футбол испытывает дефицит талантливой молодежи.

Когда я смотрел матч за Супекубок Италии, то было 2 итальянца из 22 человек. Слишком мало. Проблема всегда одна: немногие итальянцы показывают превосходные результаты, поэтому мы изо всех сил стараемся производить качественные замены игроков. 

Мы перестали работать с молодыми футболистами правильно, и это наша собственная ошибка, так как мы заполняем свои же молодежные академии иностранцами...

Недавно Пранделли поделился мыслями о чемпионской гонке в Серии А.

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