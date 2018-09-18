Пранделли считает, что в Италии проблемы с молодыми футболистами

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли считает, что итальянский футбол испытывает дефицит талантливой молодежи.

Когда я смотрел матч за Супекубок Италии, то было 2 итальянца из 22 человек. Слишком мало. Проблема всегда одна: немногие итальянцы показывают превосходные результаты, поэтому мы изо всех сил стараемся производить качественные замены игроков.

Мы перестали работать с молодыми футболистами правильно, и это наша собственная ошибка, так как мы заполняем свои же молодежные академии иностранцами...