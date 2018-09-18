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Газидис попрощался с болельщиками «Арсенала»

сегодня, 13:45

Бывший исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис, который перешел в «Милан» на аналогичную должность, обратился к коллегам и болельщикам с прощальной речью.

«Арсенал» открывает новую главу в истории клуба, и я сделал всё, чтобы убедиться в создании фундамента для дальнейшего прогресса. Мы полностью изменили работу за пределами поля, что очень важно для длительного успеха в современном футболе. Учитывая сказанные мной вещи, многие могут подумать, что я выбрал странное время для ухода из клуба, но я уверен, что это правильный момент для обеих сторон. Перемены и успех – единственный правильный вектор развития для «Арсенала».

Но я должен признать, что это самое тяжелое решение в моей жизни, всё же необходимо отойти в сторону и дать новым идеям отправить клуб в новую эру. Я хочу поблагодарить всех представителей руководства, Арсена Венгера, Унаи Эмери и болельщиков этого великого клуба, которые на протяжении долгих лет оказывали мне поддержку. Мы многое пережили вместе – взлеты, падения, и я горд сказать, что отдал всего себя на благо клуба. «Арсенал» навсегда останется в моем сердце.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:59
Как я рад, что этот могильщик команды свалил. За время его работы почти никто не пришел из молодежки, две трети покупок были впустую, а продавались ключевые игроки. А Венгер проработал лет на 7 больше, чем надо было, только из-за имени.

Конечно, Стэн рад, что Газидис обеспечивал ему прибыль и мне понятно, почему он переходит в управляемый американской компанией "Милан". И что "Милан" в ближайшее время ждет полный здец, тоже.

Какое право он вообще имеет к болельщикам обращаться после того, что сделал?
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