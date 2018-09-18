Румменигге: «Такими темпами „Бавария“ скоро не наберет 11 человек»

Исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге призвал судей защитить игроков мюнхенцев от жесткой игры со стороны соперников.

Мы ждем, что Немецкий футбольный союз и особенно судьи будут защищать наших футболистов. С этим нужно что-то делать. Если так пойдет и дальше, то к 10-му туру Бундеслиги мы не наберем 11 человек в состав. Команды отчасти идут на поводу у болельщиков, которые просят остановить «Баварию» любыми средствами. Это абсолютно несправедливо.