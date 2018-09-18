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Ди Франческо - о ситуации с Костой: «Все это оскорбительно и унизительно»

сегодня, 15:43

Нападающий «Сассуоло» Федерико Ди Франческо настаивает на том, что он не провоцировал полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косту, который плюнул ему в лицо в матче 4-го тура Серии А.

После инцидента Коста в Инстаграме извинился за плевок, но отметил, что форвард его задел за живое. Многие СМИ стали предполагать, что Ди Франческо оскорбил Косту по расовому признаку. Однако сам Федерико поспешил с объяснениями.

Все это оскорбительно и унизительно. Я не допущу никакого расистского поведения и фраз, которые противоречат моими этическими ценностями. Все эти разговоры являются результатом воображения людей. Я прошу и требую уважения!

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 17:03
За такое поведение Косту надо дисквалифицировать на 5 матчей.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:13
Ещё бы он признался, если что и было!
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