Ди Франческо - о ситуации с Костой: «Все это оскорбительно и унизительно»

Нападающий «Сассуоло» Федерико Ди Франческо настаивает на том, что он не провоцировал полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косту, который плюнул ему в лицо в матче 4-го тура Серии А.
После инцидента Коста в Инстаграме извинился за плевок, но отметил, что форвард его задел за живое. Многие СМИ стали предполагать, что Ди Франческо оскорбил Косту по расовому признаку. Однако сам Федерико поспешил с объяснениями.
Все это оскорбительно и унизительно. Я не допущу никакого расистского поведения и фраз, которые противоречат моими этическими ценностями. Все эти разговоры являются результатом воображения людей. Я прошу и требую уважения!