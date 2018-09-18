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Антониоли: «Перин или Доннарумма были бы идеальной заменой для Алиссона»

сегодня, 16:04

Бывший голкипер «Ромы» Франческо Антониоли считает, что вратарь Робин Ульсен не совсем подходит для римской команды. Ульсен стал номером один после ухода Алиссона в «Ливерпуль». Робин пропустил 7 мячей в четырех матчах «Ромы» в итальянской Серии А.

Ульсен? Я наблюдал за ним в Швеции, он, похоже, хороший голкипер, а в Италии он может стать еще лучше. Кого бы я поставил на ворота? Это всегда хорошая ставка, если вы делаете акцент на итальянца. Перин или Доннарумма были бы идеальной заменой для Алиссона. 

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