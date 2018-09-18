Антониоли: «Перин или Доннарумма были бы идеальной заменой для Алиссона»

Бывший голкипер «Ромы» Франческо Антониоли считает, что вратарь Робин Ульсен не совсем подходит для римской команды. Ульсен стал номером один после ухода Алиссона в «Ливерпуль». Робин пропустил 7 мячей в четырех матчах «Ромы» в итальянской Серии А.

Ульсен? Я наблюдал за ним в Швеции, он, похоже, хороший голкипер, а в Италии он может стать еще лучше. Кого бы я поставил на ворота? Это всегда хорошая ставка, если вы делаете акцент на итальянца. Перин или Доннарумма были бы идеальной заменой для Алиссона.