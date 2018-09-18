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Фердинанд сравнил Погба с Роналду

сегодня, 15:01

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд сравнил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба с Криштиану Роналду.

Послушайте, у Погба есть огромное эго, это легко можно увидеть в его социальных сетях. Он хочет, чтобы на него все смотрели, говорили, что он лучший игрок. У него есть голод и желание, но при этом хромает трудовая этика.

Когда Криштиану пришел в «Манчестер Юнайтед», то все называли его Пини (в честь героини из детского мультсериала - прим.), потому что он старался всегда хорошо выглядеть для фанатов. 

Но Роналду сам решил для себя, что ему нужно, он подумал: «Хорошо, что люди любят меня, но мне нужно еще игрой доказать, что я могу взойти на вершину». И он покинул МЮ как лучший игрок в мире.

«Несносные дети» мирового футбола

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