Фердинанд сравнил Погба с Роналду

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд сравнил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба с Криштиану Роналду.
Послушайте, у Погба есть огромное эго, это легко можно увидеть в его социальных сетях. Он хочет, чтобы на него все смотрели, говорили, что он лучший игрок. У него есть голод и желание, но при этом хромает трудовая этика.
Когда Криштиану пришел в «Манчестер Юнайтед», то все называли его Пини (в честь героини из детского мультсериала - прим.), потому что он старался всегда хорошо выглядеть для фанатов.
Но Роналду сам решил для себя, что ему нужно, он подумал: «Хорошо, что люди любят меня, но мне нужно еще игрой доказать, что я могу взойти на вершину». И он покинул МЮ как лучший игрок в мире.