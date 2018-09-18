Наставник «Янг Бойз»: «Синтетическое поле не станет проблемой для МЮ»

сегодня, 15:22

Главный тренер «Янг Бойз» Жерардо Сеоане прокомментировал слова наставника МЮ Жозе Моуриньо, который сразу после жеребьевки ЛЧ заявил, что синтетическое поле в Швейцарии станет огромным преимуществом для соперника и огромным недостатком для его собственных футболистов.

Поле есть поле, мы не можем поменять покрытие за сутки. Понятно, что для МЮ играть на синтетике будет немного непривычно, однако, учитывая класс игроков МЮ , газон не должен доставить им проблем. Особенно, если они потренируются здесь накануне.

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