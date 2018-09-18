Врба: «Возможности и уровень ЦСКА очень серьезные»

Главный тренер чешской «Виктории» Павел Врба поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
Думаю, что у «армейцев» достаточно сильный состав, хотя верно, что они недавно потеряли некоторых важных игроков из-за травм. Повторюсь, возможности и уровень ЦСКА очень серьезные. Не думаю, что эта команда будет слабее нас, знаю, что нас ждет сложный матч.
Эрнандес и Магнуссон - игроки стартового состава. Может быть, из-за их повреждений состав немного ослаблен. Но ЦСКА настолько силен, что справится с этим. Команда показала это в последнем матче, где потеряла двух игроков в первом тайме, но все же выиграла со счетом 3:0. Мы знаем сильные стороны. Хорошие исполнители и организованная защита.
Удачи ЦСКА, хотя она им не нужна, чисто на классе.
Удачи ЦСКА, хотя она им не нужна, чисто на классе.