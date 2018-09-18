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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Врба: «Возможности и уровень ЦСКА очень серьезные»

сегодня, 15:48
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер чешской «Виктории» Павел Врба поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Думаю, что у «армейцев» достаточно сильный состав, хотя верно, что они недавно потеряли некоторых важных игроков из-за травм. Повторюсь, возможности и уровень ЦСКА очень серьезные. Не думаю, что эта команда будет слабее нас, знаю, что нас ждет сложный матч.

Эрнандес и Магнуссон - игроки стартового состава. Может быть, из-за их повреждений состав немного ослаблен. Но ЦСКА настолько силен, что справится с этим. Команда показала это в последнем матче, где потеряла двух игроков в первом тайме, но все же выиграла со счетом 3:0. Мы знаем сильные стороны. Хорошие исполнители и организованная защита.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:40
Никаких оправданий - рвать лошадь.
Есть инфа, когда начнете шарфики на поле бросать? В этот четверг уже, да?
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 16:30
Никаких оправданий - рвать лошадь.
cska.78
cska.78
сегодня в 16:05
Нужно завтра это доказать на поле!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:58
Это да! Не повезло Вам, а так же Реалу с Ромой нарваться на ЦСКА, наш Федька Чалов - российский РоналдО, а Дзага - ХавиИньеста в одном флаконе пока не гасится в больничке вынесут вас в одну калитку.

Удачи ЦСКА, хотя она им не нужна, чисто на классе.
mondial18
mondial18
сегодня в 15:52
Так что будьте начеку!
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