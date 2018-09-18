Врба: «Возможности и уровень ЦСКА очень серьезные»

Главный тренер чешской «Виктории» Павел Врба поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА .

Думаю, что у «армейцев» достаточно сильный состав, хотя верно, что они недавно потеряли некоторых важных игроков из-за травм. Повторюсь, возможности и уровень ЦСКА очень серьезные. Не думаю, что эта команда будет слабее нас, знаю, что нас ждет сложный матч.