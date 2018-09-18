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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Моуриньо: «Не хочу, чтобы искусственное поле послужило нам оправданием»

сегодня, 19:38
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пообщался с журналистами накануне матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Искусственное поле на стадионе «Янг Бойз»? Не хочу, чтобы оно послужило нам оправданием, если выступим не очень хорошо. Надо просто выйти и сделать всё возможное для победы.

Мы становимся сильнее, нашли определенный баланс, особенно в отношении соревновательного настроя. Мы постоянно создаем опасность у ворот соперника, меняем подход к атакующим действиям. Мы также нашли способ надежно защищаться в определенных ситуациях.

Я сосредоточен на завтрашнем матче. Нам досталась одна из самых сложных групп.

Превью группы H 

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