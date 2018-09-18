Моуриньо: «Не хочу, чтобы искусственное поле послужило нам оправданием»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пообщался с журналистами накануне матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Искусственное поле на стадионе «Янг Бойз»? Не хочу, чтобы оно послужило нам оправданием, если выступим не очень хорошо. Надо просто выйти и сделать всё возможное для победы.

Мы становимся сильнее, нашли определенный баланс, особенно в отношении соревновательного настроя. Мы постоянно создаем опасность у ворот соперника, меняем подход к атакующим действиям. Мы также нашли способ надежно защищаться в определенных ситуациях.

Я сосредоточен на завтрашнем матче. Нам досталась одна из самых сложных групп.