Капитан «Виктории»: «Если честно, нынешний ЦСКА я совсем не знаю»

Капитан чешской «Виктории» Роман Хубник рассказал, чего ждет от первого поединка Лиги чемпионов против московского ЦСКА:
Первый матч всегда важен. Мы начинаем дома, это особенный статус. Но важны матчи и с «Ромой», и с «Реалом». Верим, что нам удастся хорошо сыграть. Стоит только правильно настроиться.
Может, для нас и выгодно, что мы опытны. Но молодые игроки будут из кожи вон лезть, чтобы себя проявить. Если честно, нынешний ЦСКА я совсем не знаю, для меня команда является загадкой. В их составе осталось всего два футболиста, о которых я слышал. Но и мы сильно изменились. У некоторых будет только первая игра в Лиге чемпионов.
За последние пять лет мне сложно оценить, что произошло в России. Но я уверен, что в стране сейчас появились голодные до футбола люди. В будущем это может сыграть огромную роль.
Что касается матча с ЦСКА и его лидеров, нужно думать о том, как сбалансированно сыграть в обороне и атаке, не стоит концентрироваться на каком-то одном игроке. Когда мы узнали соперников, то следующие два дня даже не снимал трубку, настолько был высокий спрос на билеты.
С заявкой «армейцев» вы можете ознакомиться здесь.
Парни, а вот хорошо наверное когда твоя девушка спартач?
Эх )))
Парни, а вот хорошо наверное когда твоя девушка спартач?
Эх )))
Он вам распишет.
Короче,кердык чехам.
Он вам распишет.
Короче,кердык чехам.
С Кириллом играл вообще в одном клубе.
Да и кто это все было то. Почти 10 лет назад.
Большинство клубов меняются до неузнаваемости за такой приличный срок..
нынешний ЦСКА очень даже неплохо укомплектован
С Кириллом играл вообще в одном клубе.
Да и кто это все было то. Почти 10 лет назад.
Большинство клубов меняются до неузнаваемости за такой приличный срок..
нынешний ЦСКА очень даже неплохо укомплектован