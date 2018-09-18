Капитан «Виктории»: «Если честно, нынешний ЦСКА я совсем не знаю»

Капитан чешской «Виктории» Роман Хубник рассказал, чего ждет от первого поединка Лиги чемпионов против московского ЦСКА :

Первый матч всегда важен. Мы начинаем дома, это особенный статус. Но важны матчи и с «Ромой», и с «Реалом». Верим, что нам удастся хорошо сыграть. Стоит только правильно настроиться.

Может, для нас и выгодно, что мы опытны. Но молодые игроки будут из кожи вон лезть, чтобы себя проявить. Если честно, нынешний ЦСКА я совсем не знаю, для меня команда является загадкой. В их составе осталось всего два футболиста, о которых я слышал. Но и мы сильно изменились. У некоторых будет только первая игра в Лиге чемпионов.

За последние пять лет мне сложно оценить, что произошло в России. Но я уверен, что в стране сейчас появились голодные до футбола люди. В будущем это может сыграть огромную роль.