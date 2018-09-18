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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Капитан «Виктории»: «Если честно, нынешний ЦСКА я совсем не знаю»

сегодня, 17:22
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 22:00 Не начался

Капитан чешской «Виктории» Роман Хубник рассказал, чего ждет от первого поединка Лиги чемпионов против московского ЦСКА:

Первый матч всегда важен. Мы начинаем дома, это особенный статус. Но важны матчи и с «Ромой», и с «Реалом». Верим, что нам удастся хорошо сыграть. Стоит только правильно настроиться.

Может, для нас и выгодно, что мы опытны. Но молодые игроки будут из кожи вон лезть, чтобы себя проявить. Если честно, нынешний ЦСКА я совсем не знаю, для меня команда является загадкой. В их составе осталось всего два футболиста, о которых я слышал. Но и мы сильно изменились. У некоторых будет только первая игра в Лиге чемпионов.

За последние пять лет мне сложно оценить, что произошло в России. Но я уверен, что в стране сейчас появились голодные до футбола люди. В будущем это может сыграть огромную роль.

Что касается матча с ЦСКА и его лидеров, нужно думать о том, как сбалансированно сыграть в обороне и атаке, не стоит концентрироваться на каком-то одном игроке. Когда мы узнали соперников, то следующие два дня даже не снимал трубку, настолько был высокий спрос на билеты.

С заявкой «армейцев» вы можете ознакомиться здесь.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:38
Роман, так сейчас и в России еще толком никто не знает, что ждать от молодой новой команды ЦСКА. Могут Ростову 0:1 проиграть, а могут разгромить 3:0 или 4:0 как Уфу и Урал.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:04
Гы гы гы, думаю а где все пяточки пасутся )))
Парни, а вот хорошо наверное когда твоя девушка спартач?
Эх )))
cska plus
cska plus
сегодня в 17:51
Завтра узнаешь.
iNels
iNels
сегодня в 17:47
если честно, его и в россии пока никто не знает) и это их козырь)
Absinthe3
Absinthe3
сегодня в 17:41
Нынешний цска знать и не нужно, впрочем, как и прежний)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 17:29
Спросите у Великолепного.
Он вам распишет.
Короче,кердык чехам.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 17:28
Рома, ты ж играл за Москву против Игоря.
С Кириллом играл вообще в одном клубе.
Да и кто это все было то. Почти 10 лет назад.
Большинство клубов меняются до неузнаваемости за такой приличный срок..
нынешний ЦСКА очень даже неплохо укомплектован
LOpp
LOpp
сегодня в 17:26
ни кто не знает.
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