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«Галатасарай» организует централизованный трансфер болельщиков «Локомотива»

сегодня, 21:01
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 22:00 Не начался

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Галатасарай» организует централизованный трансфер болельщиков «железнодорожников» на матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Мы обратились к принимающей стороне, чтобы наши болельщики были доставлены на стадион централизованно. Завтра они прибудут на матч на автобусах при содействии руководства турецкого «Галатасарая». На сегодняшний момент гостевая квота «Локомотива» выкуплена в размере 270 билетов

Встреча состоится 18 сентября в 22:00 мск. Команды рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:21
ну а че, это не к бухим и сытым английским и французским пенсионерам приставать, тут как бы звездулей по полной не выхватить))) в этом ведь вся суть мокшанцев - нападать на слабыт, и сье**** от сильных - гиены нашего времени))
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