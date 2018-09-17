«Галатасарай» организует централизованный трансфер болельщиков «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Галатасарай» организует централизованный трансфер болельщиков «железнодорожников» на матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Мы обратились к принимающей стороне, чтобы наши болельщики были доставлены на стадион централизованно. Завтра они прибудут на матч на автобусах при содействии руководства турецкого «Галатасарая». На сегодняшний момент гостевая квота «Локомотива» выкуплена в размере 270 билетов