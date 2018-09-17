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«Спартак» призвал болельщиков не приходить на матч с «Рапидом»

сегодня, 19:37
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.09.2018 в 19:55 Не начался

«Спартак» выступил с обращением к болельщикам в преддверии выездного матча Лиги Европы против венского «Рапида».

Уважаемые поклонники красно-белых! 

В четверг, 20 сентября, состоится первый матч «Спартака» в рамках группового турнира Лиги Европы. Наша команда встретится в гостях с венским «Рапидом». 

Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание «Спартаку» за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона. Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

Матч с «Рапидом» — второй по счёту для «Спартака» после вынесения наказания. В первом красно-белые встречались с ПАОКом в Салониках, и наш клуб избежал претензий со стороны УЕФА

Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против «Рейнджерс». 

В противном случае в силу вступит условное наказание и наш клуб подвергнется ещё более серьёзным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак».

Встреча состоится 20 сентября на стадионе «Альянц» в Вене. Команды рассудят швейцарцы во главе с Сандро Шерером.

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Все комментарии
за
за ответил cska.78
сегодня в 20:38
Все равно припрутся и выкинут что-нибудь :)
Это ты на картинке? Хорошо замаскировался.
3ton
3ton
сегодня в 20:38
Это как стенке .
Для спартачей клуб не важен .
Главное хорошо опозориться .
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:16
Это обращение к быдлу.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 20:13
Ну,и правильно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:10
Зря они так волнуются, способ проноса болельщиками "Спартака" фаеров на стадион в Европе очень приветствуется. Главное их потом не зажигать, и все)
Gahi
Gahi
сегодня в 20:02
Чтобы не было проблем которые ищют в бинокль, нужно посадить манекенов и врупор дружно скандировать кричалки клуба. Неужели и к манекеном будут претензии у УЕФА?
cska.78
cska.78 ответил parallels
сегодня в 19:58
кстати, вопрос, не имеющий никакого отношения к картинке: куда делась блоссия?
Не знаю, да и знать не хочу :)
parallels
parallels ответил cska.78
сегодня в 19:53
Все равно припрутся и выкинут что-нибудь :)
кстати, вопрос, не имеющий никакого отношения к картинке: куда делась блоссия?
Faustello
Faustello
сегодня в 19:47
25 августа какого года будет игра в Глазго? )))
mat73
mat73
сегодня в 19:47
Ладно, не поеду, уговорили!
cska.78
cska.78
сегодня в 19:44
Все равно припрутся и выкинут что-нибудь :)
Питермен
Питермен
сегодня в 19:40
А миллионы россиян-болельщиков Рапида смогут попасть на стадион? )))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 19:39
конечно, ведь после этой игры врядли какой болельщик захочет ходить на стадион
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