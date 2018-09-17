«Спартак» призвал болельщиков не приходить на матч с «Рапидом»

«Спартак» выступил с обращением к болельщикам в преддверии выездного матча Лиги Европы против венского «Рапида».

Уважаемые поклонники красно-белых!

В четверг, 20 сентября, состоится первый матч «Спартака» в рамках группового турнира Лиги Европы. Наша команда встретится в гостях с венским «Рапидом».

Напоминаем, что в июне этого года контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание «Спартаку» за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона. Нашему клубу запрещено продавать билеты болельщикам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

Матч с «Рапидом» — второй по счёту для «Спартака» после вынесения наказания. В первом красно-белые встречались с ПАОКом в Салониках, и наш клуб избежал претензий со стороны УЕФА .

Таким образом, если в Австрии не случится эксцессов, «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 октября, в матче против «Рейнджерс».

В противном случае в силу вступит условное наказание и наш клуб подвергнется ещё более серьёзным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак».