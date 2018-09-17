Свои, чужие и глорные. За кого болеть в Лиге чемпионов?

вчера, 19:00

Уже завтра стартует Лига чемпионов! «Соккер.ру» просматривает карту предпочтений и ждет обратной связи от читателей. Кого поддерживаете и кому желаете успеха в этом розыгрыше?

За любимые команды!

Опорный пункт всей поддержки, на который мы даже не покушаемся. Наверное, единицы могут позволить себе интересоваться футболом и получать чистое удовольствие, не связывая себя эмоциями с тем или иным клубом. Это может быть любовь на всю жизнь или быстротечное чувство – без разницы, прекрасно понимаю, что большинство читателей, читающих эти строки, уже знают, на чьей стороне их симпатии в этом розыгрыше. Но, в свою очередь, Лига чемпионов – это всегда больше, чем матчи с участием одной команды, такой турнир, за которым хочется следить в максимально возможном объеме, а из-за этого вольно или невольно складывается дополнительная система предпочтений. Этот клуб хочу видеть в плей-офф, а этот пусть потерпит неудачу. Не исключено, что кому-то удастся покорить сердца сочной игрой или трогательными поступками футболистов, а другие команды, напротив, оттолкнут изначально нейтральную аудиторию наглостью или излишней благосклонностью со стороны судей. Давайте же кое-что проясним!

Болею за наших! «Локомотив» и ЦСКА

«Какие ни есть, а они родня». В советской, а позже в российской культуре боления заложена поддержка отечественных команд на международной арене. Юное поколение болельщиков все чаще отходит от этого, но традиция по-прежнему сильна. Если наши играют с не нашими – болей за тех, кто представляет Россию. И неважно, что на внутренней арене «Локомотив» и ЦСКА – соперники, а, возможно, и прямые конкуренты команд вашего сердца. Я ни в коем случае не навязываю и не утверждаю, что это единственно правильный и благородный подход, но он точно существует. Подкрепить (или оправдать) такую позицию можно таблицей коэффициентов УЕФА : все баллы, заработанные в Лиге чемпионов и Лиге Европы, падают в общий котел, чем их больше – тем больше путевок в еврокубки, лучше позиции на жеребьевках и так далее. Опять же, речь идет о престиже чемпионата в целом: ну, например, если российские клубы будут регулярно добираться хотя бы до четвертьфиналов ЛЧ и ЛЕ , это поможет привлечь сильных иностранцев в нашу лигу. И так далее.

Мне нужны победы! «Бавария», ПСЖ , «Ювентус», английские и испанские гранды

В Лиге чемпионов стартуют 32 клуба, но без особого страха ошибиться можно легко назвать десятку команд, которые реально способны претендовать на победу в турнире. Все они представляют «Большую пятерку» первенств Старого Света. Здесь по одному представителю Германии, Франции и Италии, а также ряд команд из Испании и Англии. Понятно, что даже внутри этой десятки шансы не равны. Можно выделить пятерку главных фаворитов Лиги чемпионов, потом тройку и так далее. «Реал» и «Барселона» будут в первых рядах, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» с идеями Клоппа и Гвардиолы тоже способны доказать, что в АПЛ не лаптем щи хлебают и готовы прервать испанскую гегемонию в еврокубках. «Ювентус» с Криштиану Роналду, ПСЖ с Неймаром и Мбаппе, «Бавария» с новым тренером может стать сюрпризом. Можете выбрать любой клуб (или для начала пару-тройку для подстраховки) и неистово его поддерживать. Если повезет – увидите и разделите победу в Лиге чемпионов в конце сезона. Глорихантерство? Не слушайте ханжей!

За былые заслуги! «Атлетико», «Ювентус», «Ливерпуль»

Большинство людей обладает чувством справедливости, что бы там ни говорили, и это повод поддержать команды, которые были близки к успеху совсем недавно, но что-то у них не сложилась. По такой «накопительной системе» в этой Лиге чемпионов можно поддержать «Атлетико», «Ювентус» и «Ливерпуль». «Красные» досадно проиграли последний финал из-за вратарских ошибок, хотя своим атакующим трио впечатлили всю Европы. У «Юве» и «Атлетико» по два поражения в решающих схватках за последние пять лет, а в случае со «Старой Синьорой» еще и последний вылет с поздним пенальти и удалением Буффона запомнился. В общем, если говорить о командах, которые планомерно идут к вожделенному «ушастому» трофею, то выделяем эту тройку. А вы что думаете?

За своих кумиров и их команды!

Тоже вполне себе распространенный подход. Часто ведь болеют не за эмблему и цвета, а за определенную версию команды или даже из-за конкретного игрока, который ее представляет в данный момент. Колоссальный рост аудитории «Ювентуса» в социальных сетях после трансфера Роналду это подтверждает. А у «Реала», напротив, случился отток. Кстати, по этому принципу читатели «Соккер.ру» обязательно отметят «Валенсию» и «Монако», ведь в составах этих зарубежных команд выступают игроки сборной России Денис Черышев и Александр Головин. Может быть, вы хотите, чтобы Карло Анчелотти или Жозе Моуриньо выиграли Лигу чемпионов и вошли в историю, добравшись до трофея с тремя разными клубами? Возможно, ваш кумир не столь раскручен, как Месси, Роналду, Гризманн и Неймар, и выступает где-нибудь в «Аяксе» или «Шахтере». Это только ваше дело! Но тропинка проторенная – это факт.

За сенсации!

С изменением системы отбора участников состав Лиги чемпионов стал менее разношерстным. Ровно половина команд представляют чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии, следовательно, все меньше клубов, для которых само участие в Лиге чемпионов за радость. Или это только мы так думаем? Охотники за сенсациями выбирают «андердогов» и надеются, что они смогут преподнести сюрпризы. Чей же выход в плей-офф громыхнет на всю Европу? «Црвена Звезда», АЕК , «Янг Бойз», «Брюгге», да и «Виктория» с ЦСКА , учитывая имена их соперников, могут устроить большие сенсации. Болеем за это?