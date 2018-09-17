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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
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Свои, чужие и глорные. За кого болеть в Лиге чемпионов?

вчера, 19:00

Уже завтра стартует Лига чемпионов! «Соккер.ру» просматривает карту предпочтений и ждет обратной связи от читателей. Кого поддерживаете и кому желаете успеха в этом розыгрыше?

За любимые команды!

Опорный пункт всей поддержки, на который мы даже не покушаемся. Наверное, единицы могут позволить себе интересоваться футболом и получать чистое удовольствие, не связывая себя эмоциями с тем или иным клубом. Это может быть любовь на всю жизнь или быстротечное чувство – без разницы, прекрасно понимаю, что большинство читателей, читающих эти строки, уже знают, на чьей стороне их симпатии в этом розыгрыше. Но, в свою очередь, Лига чемпионов – это всегда больше, чем матчи с участием одной команды, такой турнир, за которым хочется следить в максимально возможном объеме, а из-за этого вольно или невольно складывается дополнительная система предпочтений. Этот клуб хочу видеть в плей-офф, а этот пусть потерпит неудачу. Не исключено, что кому-то удастся покорить сердца сочной игрой или трогательными поступками футболистов, а другие команды, напротив, оттолкнут изначально нейтральную аудиторию наглостью или излишней благосклонностью со стороны судей. Давайте же кое-что проясним!

Болею за наших! «Локомотив» и ЦСКА

«Какие ни есть, а они родня». В советской, а позже в российской культуре боления заложена поддержка отечественных команд на международной арене. Юное поколение болельщиков все чаще отходит от этого, но традиция по-прежнему сильна. Если наши играют с не нашими – болей за тех, кто представляет Россию. И неважно, что на внутренней арене «Локомотив» и ЦСКА – соперники, а, возможно, и прямые конкуренты команд вашего сердца. Я ни в коем случае не навязываю и не утверждаю, что это единственно правильный и благородный подход, но он точно существует. Подкрепить (или оправдать) такую позицию можно таблицей коэффициентов УЕФА: все баллы, заработанные в Лиге чемпионов и Лиге Европы, падают в общий котел, чем их больше – тем больше путевок в еврокубки, лучше позиции на жеребьевках и так далее. Опять же, речь идет о престиже чемпионата в целом: ну, например, если российские клубы будут регулярно добираться хотя бы до четвертьфиналов ЛЧ и ЛЕ, это поможет привлечь сильных иностранцев в нашу лигу. И так далее.

Мне нужны победы! «Бавария», ПСЖ, «Ювентус», английские и испанские гранды

В Лиге чемпионов стартуют 32 клуба, но без особого страха ошибиться можно легко назвать десятку команд, которые реально способны претендовать на победу в турнире. Все они представляют «Большую пятерку» первенств Старого Света. Здесь по одному представителю Германии, Франции и Италии, а также ряд команд из Испании и Англии. Понятно, что даже внутри этой десятки шансы не равны. Можно выделить пятерку главных фаворитов Лиги чемпионов, потом тройку и так далее. «Реал» и «Барселона» будут в первых рядах, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» с идеями Клоппа и Гвардиолы тоже способны доказать, что в АПЛ не лаптем щи хлебают и готовы прервать испанскую гегемонию в еврокубках. «Ювентус» с Криштиану Роналду, ПСЖ с Неймаром и Мбаппе, «Бавария» с новым тренером может стать сюрпризом. Можете выбрать любой клуб (или для начала пару-тройку для подстраховки) и неистово его поддерживать. Если повезет – увидите и разделите победу в Лиге чемпионов в конце сезона. Глорихантерство? Не слушайте ханжей!

За былые заслуги! «Атлетико», «Ювентус», «Ливерпуль»

Большинство людей обладает чувством справедливости, что бы там ни говорили, и это повод поддержать команды, которые были близки к успеху совсем недавно, но что-то у них не сложилась. По такой «накопительной системе» в этой Лиге чемпионов можно поддержать «Атлетико», «Ювентус» и «Ливерпуль». «Красные» досадно проиграли последний финал из-за вратарских ошибок, хотя своим атакующим трио впечатлили всю Европы. У «Юве» и «Атлетико» по два поражения в решающих схватках за последние пять лет, а в случае со «Старой Синьорой» еще и последний вылет с поздним пенальти и удалением Буффона запомнился. В общем, если говорить о командах, которые планомерно идут к вожделенному «ушастому» трофею, то выделяем эту тройку. А вы что думаете?

За своих кумиров и их команды!

Тоже вполне себе распространенный подход. Часто ведь болеют не за эмблему и цвета, а за определенную версию команды или даже из-за конкретного игрока, который ее представляет в данный момент. Колоссальный рост аудитории «Ювентуса» в социальных сетях после трансфера Роналду это подтверждает. А у «Реала», напротив, случился отток. Кстати, по этому принципу читатели «Соккер.ру» обязательно отметят «Валенсию» и «Монако», ведь в составах этих зарубежных команд выступают игроки сборной России Денис Черышев и Александр Головин. Может быть, вы хотите, чтобы Карло Анчелотти или Жозе Моуриньо выиграли Лигу чемпионов и вошли в историю, добравшись до трофея с тремя разными клубами? Возможно, ваш кумир не столь раскручен, как Месси, Роналду, Гризманн и Неймар, и выступает где-нибудь в «Аяксе» или «Шахтере». Это только ваше дело! Но тропинка проторенная – это факт.

За сенсации!

С изменением системы отбора участников состав Лиги чемпионов стал менее разношерстным. Ровно половина команд представляют чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии, следовательно, все меньше клубов, для которых само участие в Лиге чемпионов за радость. Или это только мы так думаем? Охотники за сенсациями выбирают «андердогов» и надеются, что они смогут преподнести сюрпризы. Чей же выход в плей-офф громыхнет на всю Европу? «Црвена Звезда», АЕК, «Янг Бойз», «Брюгге», да и «Виктория» с ЦСКА, учитывая имена их соперников, могут устроить большие сенсации. Болеем за это?

Как выступят клубы РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

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Все комментарии
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
вчера в 23:25
Здесь за зенит одни школьники что ли ,причем из классов коррекции
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил goga.20
вчера в 22:59
Питер, это дырка в европе, они только за эти дырки и болеют
Питер ( Зенит) принёс в копку России больше баллов, чем СпаМ. Рейтинг УЕФА тому подтверждение Среди российских клубов он на 1 месте, ЦСКА - 2, замыкает список СпаМ.
Пора бы знать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:57
по-моему тут речь только о лч) зенит и рапид не причем)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:27
Классно было наблюдать, как команда Саввиди унизила пупсиков в квалификации Л/Ч
Требую продолжения банкета в Л/Е.... от Рапида, Вильярреала и Рейнджерс!
viv
viv
вчера в 22:21
Против - свиней, везде и всегда.
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 22:09
Удачи ЦСКА,Локо, Зениту и Рапиду
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 21:31
Против - конебомжей. В любом случае.
MALOVAR
MALOVAR ответил Bekelman55
вчера в 21:31
это дикость любого спорта и не только,поэтому я эксперт,только анализ
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 21:30
За Милан ,за Нант,но не как не за третью и четвертую команды Москвы
goga.20
goga.20
вчера в 21:16
Питер, это дырка в европе, они только за эти дырки и болеют
психолог из Санкт-Петербурга
психолог из Санкт-Петербурга ответил Питермен
вчера в 20:56
В лиге Европы несколько МИЛЛИАРДОВ жителей Земли поддержат Рапид, Вильярреал и Рейнджерс!
Не смогут, они заняты - ржут с вечно обиженных бомжей с конями.
tuman960
tuman960
вчера в 20:41
Если наши играют с не нашими – болей за тех, кто представляет Россию.
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Всегда болею за наших российских-Зенит,ЦСКА,Локо,Краснодар,как и вся страна!!!!!!Была Уфа ,но она сплыла!!!!Большие симпатии к Рапиду,Вильярреал и Рейнджерсу!!!!
номер 12
номер 12 ответил украб украл укроп
вчера в 20:34
а сколько бордо и коппенагаген
только кучка красно-белых троллей, всегда болеющих против Зенита в е/к
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 20:34
а почему нас принуждают вообще за кого-то "болеть" ?
украб украл укроп
украб украл укроп ответил Питермен
вчера в 20:14
В лиге Европы несколько МИЛЛИАРДОВ жителей Земли поддержат Рапид, Вильярреал и Рейнджерс!
а сколько бордо и коппенагаген
Питермен
Питермен
вчера в 19:44
В лиге Европы несколько МИЛЛИАРДОВ жителей Земли поддержат Рапид, Вильярреал и Рейнджерс!
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