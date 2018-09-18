Болельщики «Спартака» создали петицию в поддержку Карреры

В Сети появилась петиция в поддержку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Instagram прочитал гневное стихотворение о Каррере, которое лайкнули игроки «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков. В петиции звучит просьба принять меры в отношении этих футболистов.
«Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма и просим руководство ФК „Спартак“ принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.
«Спартак» в последнем туре уступил «Ахмату» (1:2).
https://youtu.be/SC571bMYkSI
А глушак с ещенко видимо в баньке федуна обслуживают, раз они ещё в составе спама и подрывают авторитет тренера который за 16 лет сделал спам чемпионами и не важно что с помощью судеек. Хотя всё похоже на слив физрука.
В свинарне бунт намечается, нравится)
А глушак с ещенко видимо в баньке федуна обслуживают, раз они ещё в составе спама и подрывают авторитет тренера который за 16 лет сделал спам чемпионами и не важно что с помощью судеек. Хотя всё похоже на слив физрука.
В свинарне бунт намечается, нравится)
А Ещенко все равно карьеру надо было год назад закончить, невелика потеря.
А Ещенко все равно карьеру надо было год назад закончить, невелика потеря.