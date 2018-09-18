Болельщики «Спартака» создали петицию в поддержку Карреры

сегодня, 08:41

В Сети появилась петиция в поддержку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Instagram прочитал гневное стихотворение о Каррере, которое лайкнули игроки «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков. В петиции звучит просьба принять меры в отношении этих футболистов.

«Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма и просим руководство ФК „Спартак“ принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.

«Спартак» в последнем туре уступил «Ахмату» (1:2).