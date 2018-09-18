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Болельщики «Спартака» создали петицию в поддержку Карреры

сегодня, 08:41

В Сети появилась петиция в поддержку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Instagram прочитал гневное стихотворение о Каррере, которое лайкнули игроки «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков. В петиции звучит просьба принять меры в отношении этих футболистов. 

«Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма и просим руководство ФК „Спартак“ принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.

«Спартак» в последнем туре уступил «Ахмату» (1:2).

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Все комментарии
Антон Трифонов
Антон Трифонов
сегодня в 09:24
все это напоминает, Кто убил Лору Палмер?))
борька
борька
сегодня в 09:21
Началось грязье,помои полились ручьем
Женя Вафельников
Женя Вафельников
сегодня в 09:21
КБ-братья, ну зачем нам этот итальяшка, случайно взял одно чемпионство, а дальше одни позоры, даже бомжей не смогли обыграть с зелёным тренером Семаком! Надо гнать пиццееда, а на его место взять хотя бы паренька с Ростова, он красив, имеет большой опыт, дух cпoртaковский с ним, ему можно верить!
cska plus
cska plus
сегодня в 09:16
Что за люди эти хрюши, своих любимчиков сдают с поторохами.
parallels
parallels
сегодня в 09:16
тем временем, где-то вконтакте 😄
SEVER_CSKA
SEVER_CSKA
сегодня в 09:14
Глушаков гнилье, я это говорил ещё когда он сразу же после перехода из Локо в Спартак, начал обливать свою бывшую команду помоями. Спартаку повезло с Каррерой и им надо за него грудью стоять.
cpartak60
cpartak60 ответил Don trambon
сегодня в 09:13
Ахах. Этот таракан усатый которого из кухни всё вытравить не могут истинный болельщик спама) Как спам выезжает с отскоками - одни дифирамбы, как играют честно и проигрывают - гневные стишки, уж лучше бы как большеголовый и луп с антихером после очередного позора молчал и не появлялся на публике) А глушак с ещенко видимо в баньке федуна обслуживают, раз они ещё в составе спама и подрывают авторитет тренера который за 16 лет сделал спам чемпионами и не важно что с помощью судеек. Хотя всё похоже на слив физрука. В свинарне бунт намечается, нравится)
про судеек вам конебомжи ваще помалкивать надо!!2чемпионства у вас 300процентов липовые!!!а зенит всеми силами сделают в этом году чемпионами справедливости ради в этом году зенит пока лучше всех выглядит!!!
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 09:11
ВОТ И ВСЁ.......................................
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил cska plus
сегодня в 09:09
Да нужна раскачка убрать надо давно Глушакова он организатор всех смут и его помощников Комьарова и Ещенко
Брулин
Брулин
сегодня в 09:07
я вот думаю, почему бы Спартаку не пойти по пути ЦСКА?) ну зачем держать комбарова, глушакова, ещенко, и легионеров которые не хотят выступать за клуб, очевидно что часть основы потихоньку начинают сливать карреру и с этим надо что то делать
cska plus
cska plus
сегодня в 09:07
Скоро будет шарфопад.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:06
В любом случае, как бы не относились к Спартаку, этот жирный, усатый хрен не имеет право так наезжать на профессионала, так как сам в футболе полная нулина.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 09:03
Глушаков в своём репертуаре. Гыгыгы
PITER_1
PITER_1 ответил MALOVAR
сегодня в 09:02
Зенит запустил травлю,но ничего ,они и сами по зиме натренеров гнать начинают
да-да, через самого-самого преданного болелу фермы, не дорого же вы все стоите
PITER_1
PITER_1
сегодня в 09:00
свинки начинают понимать кто их сделал чемпионом)))) федун не платит, нет побед)))
Don trambon
Don trambon
сегодня в 08:56
Ахах. Этот таракан усатый которого из кухни всё вытравить не могут истинный болельщик спама) Как спам выезжает с отскоками - одни дифирамбы, как играют честно и проигрывают - гневные стишки, уж лучше бы как большеголовый и луп с антихером после очередного позора молчал и не появлялся на публике)

А глушак с ещенко видимо в баньке федуна обслуживают, раз они ещё в составе спама и подрывают авторитет тренера который за 16 лет сделал спам чемпионами и не важно что с помощью судеек. Хотя всё похоже на слив физрука.

В свинарне бунт намечается, нравится)
parallels
parallels
сегодня в 08:55
поправьте источник, я хочу прочитать полную версию свинопетиции!
cska.78
cska.78
сегодня в 08:55
Понравилось хрякам :)
Николай 86
Николай 86
сегодня в 08:54
Гнать их на хрен! Найдем кем заменить
parallels
parallels
сегодня в 08:53
текст петиции составляли в бане, под диктовку главного парильщика.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 08:53
Зенит запустил травлю,но ничего ,они и сами по зиме натренеров гнать начинают
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 08:49
Глушаков никогда не скрывал, что ненавидит "Спартак". Спасибо Денису за победу "Тосно" в Кубке, он мужик и не продался Федуну. Так что тут фанаты промахнулись.

А Ещенко все равно карьеру надо было год назад закончить, невелика потеря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:47
Одно поражение- и даже игроки пернобуваются . Не говоря про болел...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:46
Одно поражение- и даже игроки пернобуваются . Не говоря про болел...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:45
В ФНЛ в Спартак 2 козлов!
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