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Ал. Миранчук: «Первый и третий голы „Галатасарая“ - стечение обстоятельств»

сегодня, 00:28
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3).

Атмосфера на стадионе на нас не давила. Она давала заряд энергии. Было некоторое волнение в первые минуты. Гол, пропущенный в начале встречи, - стечение обстоятельств.

В такой атмосфере было приятно играть, она подзадоривала и подстегивала. Третий гол - также стечение обстоятельств: не приняли мяч, игровой момент. Мало забиваем? Каждому футболисту это неприятно. Сегодня моменты были - не хватило реализации. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.

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Все комментарии
Killabyte
Killabyte
сегодня в 01:08
Если до этого играли просто ужасно против в основном слабых соперников то в этом матче против клуба уровня лч смотрелись неплохо но в итоге проиграли из за глупых ошибок и недоработок,не одно так другое..
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:49
ТУРКИ БЫЛИ СИЛЬНЕЕ. Второй тайм - ноль полнейший в нашем исполнении. Турки ещё мало забили. Стечение у него, обстоятельств...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:48
Очередная , ну очень посредственная игра Алексея.
Да и остальные не блистали. Забивать совсем некому . Старички сегодня явно не готовы. Но это нормально. Что старичкам, что молодым свойственна нестабильность. Плохо когда это происходит у всех одновременно.
ВСе очень напоминает ситуацию с прошлогодним Спартаком.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 00:36
Стыдно за Локомотив.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 00:35
Миранчук совершенно не готов к роли лидера, абсолютно сырой игрой.Играет 10 минут,80 х... пинает.Ни одно действие не может до вести до конца,играет с ленцой,типа мастера.По факту,ни передачу отдать,ни ударить (за исключением одного хорошего удара)не может.Нужно как-то задуматься,не пацан уже.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 00:34
Стечение обстоятельств что Локомотив вообще в ЛЧ.
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