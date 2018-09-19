Ал. Миранчук: «Первый и третий голы „Галатасарая“ - стечение обстоятельств»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3).
Атмосфера на стадионе на нас не давила. Она давала заряд энергии. Было некоторое волнение в первые минуты. Гол, пропущенный в начале встречи, - стечение обстоятельств.
В такой атмосфере было приятно играть, она подзадоривала и подстегивала. Третий гол - также стечение обстоятельств: не приняли мяч, игровой момент. Мало забиваем? Каждому футболисту это неприятно. Сегодня моменты были - не хватило реализации. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.
Да и остальные не блистали. Забивать совсем некому . Старички сегодня явно не готовы. Но это нормально. Что старичкам, что молодым свойственна нестабильность. Плохо когда это происходит у всех одновременно.
ВСе очень напоминает ситуацию с прошлогодним Спартаком.
Да и остальные не блистали. Забивать совсем некому . Старички сегодня явно не готовы. Но это нормально. Что старичкам, что молодым свойственна нестабильность. Плохо когда это происходит у всех одновременно.
ВСе очень напоминает ситуацию с прошлогодним Спартаком.