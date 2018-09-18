Габулов заявил, что он не завершил карьеру

Вратарь Владимир Габулов заявил, что он пока не собирается завершать карьеру. На днях 34-летний футболист расторг контракт с «Брюгге».
Я не завершил карьеру. Есть определенные планы и кое-какие предложения. Есть ряд факторов, от которых зависит мое решение. Думаю, в ближайшие два месяца все станет понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=u6B-kxRWVSw
Бронза евро. ЗМС. Чемпион. Обладатель. Все медали чемпионата России взял )))))))))))))
Бронза евро. ЗМС. Чемпион. Обладатель. Все медали чемпионата России взял )))))))))))))
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Ее завершили за меня!!!
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Ее завершили за меня!!!