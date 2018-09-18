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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 4:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 19’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 Идет первый тайм, 19’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 18’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
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Габулов заявил, что он не завершил карьеру

сегодня, 20:49

Вратарь Владимир Габулов заявил, что он пока не собирается завершать карьеру. На днях 34-летний футболист расторг контракт с «Брюгге».

Я не завершил карьеру. Есть определенные планы и кое-какие предложения. Есть ряд факторов, от которых зависит мое решение. Думаю, в ближайшие два месяца все станет понятно.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
сегодня в 21:46
Карьеру принято завершать в спартаке.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 21:39
Очень всех обрадовал, пора в спартак, хотя рановато.
Bastardo
Bastardo
сегодня в 21:32
Габулов не завершил карьеру, но карьера, судя по всему, завершает Габулова.

Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:30
Он ещё в Катар - 2022, походу, со сборной собрался.
valt134
valt134
сегодня в 21:25
Не уймётся никак...
ndedov
ndedov
сегодня в 21:17
А может пора это сделать, а?
Землянин
Землянин ответил Bekelman55
сегодня в 21:17
Ба, мать честная, чё он в Брюгге забыл!? куда глядят агенты )))
Bekelman55
Bekelman55 ответил Землянин
сегодня в 21:10
Создатель атмосферы )))
Человек-медаль ))))))))))
Бронза евро. ЗМС. Чемпион. Обладатель. Все медали чемпионата России взял )))))))))))))
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 21:03
В Спартак пойдёт. В юрмальский.Или в чемпионат Тайланда.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 21:00
Арарат, и к гадалке не ходи)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:00
Габулов: «Я не завершил карьеру»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ее завершили за меня!!!
Землянин
Землянин
сегодня в 20:59
Создатель атмосферы )))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 20:59
ВОЛОДЯ СКОНЦЕНТРИРУЕТСЯ НА ИГРЕ В СБОРНОЙ РОССИИ - ВОЗЬМЁТ И ПОДПИШЕТ С САЛЯМЫЧЕМ ПЯТИЛЕТНИЙ КОНТРАКТ!!!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 20:56
в Нижний Новгород или в Балтику сама то
Faustello
Faustello
сегодня в 20:56
Ясень пень, ты же главный помощник главного )))
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 20:55
В ближайшие два месяца Черчес вызовет потренироваться.
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