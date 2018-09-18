Трабукки: «Я провалил легкий трансфер Терри и теперь наслаждаюсь морем»

Футбольный агент Марко Трабукки не стал комментировать скандал, связанный с отстранением Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок «Спартака», а также пошутил по поводу сорвавшегося трансфера английского защитника Джона Терри.

Друзья, я уже 5 дней круто отдыхаю в Греции! Мне не до московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо.

Как все злые агенты я в сентябре отдыхаю: после того как провалил легкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем.