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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Трабукки: «Я провалил легкий трансфер Терри и теперь наслаждаюсь морем»

сегодня, 20:16

Футбольный агент Марко Трабукки не стал комментировать скандал, связанный с отстранением Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок «Спартака», а также пошутил по поводу сорвавшегося трансфера английского защитника Джона Терри.

Друзья, я уже 5 дней круто отдыхаю в Греции! Мне не до московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо. 

Как все злые агенты я в сентябре отдыхаю: после того как провалил легкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
сегодня в 20:24
Спартачи тоже неплохо отдохнули в Греции )))
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 20:24
Терри наверно уже устал свечки в церкви ставить и благодарить Всевышнего, что отвёл его от этого (трансфера) КБ недоразумения
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