Джанашия: «Вся Грузия болеет за „Локомотив“, очень обидное поражение»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал разгромное поражение московской команды от «Галатасарая» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

Вся Грузия болеет за „Локомотив“, и для нас это очень обидно. Смотрел матч и могу сказать, что мы не должны были так проигрывать. 0:3 — это слишком много.

Я играл в Турции и знаю, что это такое. Там болельщики очень настырные, заставляют команду играть. Но «Локомотиву» не хватило чего-то впереди, и Эдер вышел — ничего не изменил. Человек, который входит в такую игру, должен что-то менять, а он ничего не сделал. В первом тайме «Локомотив» должен был забивать, и если бы им удалось это сделать, то «Галатасарай» испугался бы.