  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

Джанашия: «Вся Грузия болеет за „Локомотив“, очень обидное поражение»

сегодня, 00:18
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал разгромное поражение московской команды от «Галатасарая» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

Вся Грузия болеет за „Локомотив“, и для нас это очень обидно. Смотрел матч и могу сказать, что мы не должны были так проигрывать. 0:3 — это слишком много.

Я играл в Турции и знаю, что это такое. Там болельщики очень настырные, заставляют команду играть. Но «Локомотиву» не хватило чего-то впереди, и Эдер вышел — ничего не изменил. Человек, который входит в такую игру, должен что-то менять, а он ничего не сделал. В первом тайме «Локомотив» должен был забивать, и если бы им удалось это сделать, то «Галатасарай» испугался бы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семин - о поражении в Стамбуле: «Это жизнь, переживем»
Сегодня, 00:48 3
Терим: «„Локомотив“ выглядел довольно пассивно»
Сегодня, 00:33 4
Ал. Миранчук: «Первый и третий голы „Галатасарая“ - стечение обстоятельств»
Сегодня, 00:28 6
Абель Эрнандес поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку и привязанность
Вчера, 23:34 7
Экс-президент «Локо»: «Семин сможет справиться с потерей Смолова»
Вчера, 21:05 2
Габулов заявил, что он не завершил карьеру
Вчера, 20:49 20
Обсудить
Все комментарии
Killabyte
Killabyte
сегодня в 00:59
Эдер медленный и нерасторопный форвард забивающий изредка по большим праздникам,наше руководство видимо не знало об этом
Заратустра
Заратустра
сегодня в 00:33
Заза был топ-форвардом. Пока не разжирел.
Alista
Alista
сегодня в 00:26
Сомнения берут в искренности этих слов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:21
за джикию и жано уже не болеют в грузии)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100