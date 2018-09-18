Экс-президент «Локо»: «Семин сможет справиться с потерей Смолова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Юрий Семин сможет найти замену Федору Смолову, который не сыграет против «Галатасарая» в Лиге чемпионов из-за дисквалификации.

Выпадение любого игрока, тем более ведущего, всегда проблема для клуба. Но я думаю, у Семина хватит мастерства, чтобы решить эту проблему. Есть Фарфан, есть Эдер… Тем более, если «Локомотив» построит игру на контратаках, то Фарфан в этом плане будет весьма неплох, да и Эдер тоже. Так что справится «Локомотив» с этой задачей.

Группа вообще тяжелая. Мы с Юрием Павловичем обсуждали эту тему: в этой группе каждый может обыграть каждого, поэтому фактор «хозяев» поля выходит на передний план.

Учитывая это, я бы сказал, что букмекеры правы: фаворитом является «Галатасарай». В Турции вообще играть очень тяжело, я знаю, я был на их стадионах, там очень трудно с ними бороться.