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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Экс-президент «Локо»: «Семин сможет справиться с потерей Смолова»

сегодня, 21:05
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивИдет первый тайм

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Юрий Семин сможет найти замену Федору Смолову, который не сыграет против «Галатасарая» в Лиге чемпионов из-за дисквалификации.

Выпадение любого игрока, тем более ведущего, всегда проблема для клуба. Но я думаю, у Семина хватит мастерства, чтобы решить эту проблему. Есть Фарфан, есть Эдер… Тем более, если «Локомотив» построит игру на контратаках, то Фарфан в этом плане будет весьма неплох, да и Эдер тоже. Так что справится «Локомотив» с этой задачей.

Группа вообще тяжелая. Мы с Юрием Павловичем обсуждали эту тему: в этой группе каждый может обыграть каждого, поэтому фактор «хозяев» поля выходит на передний план.

Учитывая это, я бы сказал, что букмекеры правы: фаворитом является «Галатасарай». В Турции вообще играть очень тяжело, я знаю, я был на их стадионах, там очень трудно с ними бороться.

Стартовые составы команд

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Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:22
ЧЁ за бред - какая потеря?! Отсутствие Федула - это усиление! Федул, будь здоров!
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