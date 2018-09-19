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Симеоне: «Важно то, как „Атлетико“ отреагировал на пропущенный гол»

сегодня, 05:09
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выездную победу над «Монако» (2:1) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Было непросто, и состояние поля никому не упростило задачу.

После пропущенного мяча нам стало сложнее, но затем «Атлетико» отреагировал на гол, и это самое главное.

Это был хороший матч в исполнении центральных защитников, Коке, Корреа и связки Гризманна с Костой, гол которого позволил нам сыграть на победу.

Гризманн набирает форму с каждым матчем. Мы приехали сюда после непростой игры с «Эйбаром», и Антуан в ключевые моменты сыграл так, как и было нужно. Он провёл отличный матч.

Почему играл Корреа, а не Лемар? Корреа с нами уже четыре года и лучше знает, что нужно «Атлетико».

Лемар может очень помочь нам в дальнейшем. Получение места в основе будет зависеть от него, а получить его будет непросто.

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