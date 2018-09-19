Клопп: «Фирмино только сегодня смог открыть свой глаз и забил гол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Пари Сен-Жермен» (3:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Решающий гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино. Напомним, бразильский форвард повредил свой глаз в недавнем матче АПЛ с «Тоттенхэмом» и поэтому остался на скамейке запасных в поединке против ПСЖ .

Это было великолепно. Мы играли храбро и с открытым сердцем. Мы держали ПСЖ в узде и хорошо оборонялись. Превосходная игра.

Старридж провёл блестящий матч. Выдающийся. Что касается Фирмино, ещё вчера не было шансов на то, что он сможет восстановиться, но сегодня он впервые смог открыть свой глаз.

Сегодня мы не узнали о сопернике ничего нового. Ты не можешь играть с ПСЖ на 95%. Но если ты выложись на максимум, то у тебя может получиться победить.

Непросто иметь дело с Неймаром и Ди Марией на одном фланге, но я не припомню, чтобы они создали много моментов. Мы отлично справились с этим.