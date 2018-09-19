Жардим: «Пропустили первый гол, потому что наш опорник потерял позицию»

Наставник «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал домашнее поражение от «Атлетико» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы знаем, что у нас есть ещё 5 игр. Наша цель не изменилась. На этом уровне футбол становится очень требовательным. Все ожидают от «Монако» побед и атакующего футбола. Нам необходимо прогрессировать и делать это быстро.

Соперник был эффективнее нас. Первый гол мы пропустили, когда наш опорный полузащитник потерял позицию. Затем нам забили с углового. Подобные эпизоды имеют большое значение в футболе.