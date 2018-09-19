Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов и таким образом не принес очков в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА. В то же время представитель Португалии «Порту» накануне сыграл вничью с «Шальке» и заработал 0,200 балла. Суммарный коэффициент России остался неизменным - 45,216, а португальский вырос и составляет 40,032. Россия на данный момент занимает шестое место, Португалия - седьмое.
Идущая пятой Франция вчера очков не набрала. Оба клуба этой страны уступили - ПСЖ проиграл «Ливерпулю» (2:3), а «Монако» - «Атлетико» (1:2). Суммарный коэффициент Франции составляет 50,831 балла.
Никакенный Локо, зеленая конюшня и народная со скандалами и разборками.
Хорошо что отрыв 5 очков, может и увисим на 6-м месте...
Никакенный Локо, зеленая конюшня и народная со скандалами и разборками.
Хорошо что отрыв 5 очков, может и увисим на 6-м месте...