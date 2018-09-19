Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

сегодня, 09:30

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов и таким образом не принес очков в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА . В то же время представитель Португалии «Порту» накануне сыграл вничью с «Шальке» и заработал 0,200 балла. Суммарный коэффициент России остался неизменным - 45,216, а португальский вырос и составляет 40,032. Россия на данный момент занимает шестое место, Португалия - седьмое.