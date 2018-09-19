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Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

сегодня, 09:30

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов и таким образом не принес очков в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА. В то же время представитель Португалии «Порту» накануне сыграл вничью с «Шальке» и заработал 0,200 балла. Суммарный коэффициент России остался неизменным - 45,216, а португальский вырос и составляет 40,032. Россия на данный момент занимает шестое место, Португалия - седьмое.

Идущая пятой Франция вчера очков не набрала. Оба клуба этой страны уступили - ПСЖ проиграл «Ливерпулю» (2:3), а «Монако» - «Атлетико» (1:2). Суммарный коэффициент Франции составляет 50,831 балла.

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Все комментарии
parallels
parallels
сегодня в 10:17
как обычно, за мясных и локо придётся отдуваться нам и коням.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:15
Локомотив похоже наш баланс не пополнит.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 10:14
Надо отрываться
loko7
loko7
сегодня в 09:59
Еще в очных встречах с Порту 0 очков светит.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 09:56
Сезон пустой будет, два юбилейных очень плохие, ЦСКА не понятно что.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:50
ВнутриМКАДных нельзя допускать до набора рейтинговых очков. Будет один позор и неприятности. А в этом сезоне их аж трое "набирать" будут.
Никакенный Локо, зеленая конюшня и народная со скандалами и разборками.
Хорошо что отрыв 5 очков, может и увисим на 6-м месте...
Alista
Alista
сегодня в 09:49
У нас пупсики опять ничего не заработают, так что скоро и обгонят.
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