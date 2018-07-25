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Игрок года ФИФА. Выбирайте своего победителя!

25 июля 2018, 12:45

ФИФА через два месяца назовет лучшего игрока 2018 года и прошедшего сезона. «Соккер.ру» предлагает не отставать – расставляем десятку по местам.

ФИФА выберет лучшего игрока в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018-го – за последний сезон с учетом с ЧМ-18, на церемнеонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне 24 сентября. По 25 % влияния на результат имеют капитаны и главные тренеры национальных сборных, журналисты и посетители официального сайта УЕФА. Голосование продлится до 10 августа, так что если хотите, чтобы ваш выбор был учтен – голосуйте. 

А что финальная десятка? Как часто бывает, акцент сделан на атакующих игроков. Ничего против ребят с голами не имеем, но разве только Варан себя показал из разрушителей? Впрочем, все основные фавориты здесь. Можно заступиться за Канте – Нголо заслужил минуту славы, но француз - не лучший игрок года. Ни Куртуа – средний сезон за «Челси» и хороший ЧМ, ни Погба – похожая ситуация с Тибо, ни Неймар – сами знаете почему, не возглавили бы эту десятку. 

10 место. Лионель Месси («Барселона»)

Слишком много провалов и никакого личностного роста, чтобы ставить великого игрока выше по итогам сезона 2017/18. В ФИФА отметили статус и «Золотую бутсу». Но как завершились решающие матчи его «Барселоны» и сборной Аргентины? Если во втором случае хотя бы на ЧМ-18 их вывел, против Нигерии и Франции несколько раз проснулся – забил и отдавал голевые, то с каталонцами взял чемпионат Испании, но снова провалив сезон в ЛЧ. Лионель – великий игрок, но это не его год. 

9 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

В «Тоттенхэме» форварду удобно играть, команда Почеттино так выстроена, что не заметны очевидные проблемы Кейна с игрой в решающих матчах. Но на чемпионате мира, где бил пенальти и удачно подставлялся под мяч, у Харри был провальный плей-офф. Ширер удачно пошутил – Кейн получил «Золотую бутсу ЧМ», поэтому теперь может тридцать лет об этом рассказывать, как делает Линекер. Но Гарри играл за «Барселону», не только за «шпор». А Харри, хотя его оценивают высоко, не убедил тот же «Реал», что чудесен, а не просто хорош. 

8 место. Рафаэль Варан («Реал»)

Варан выиграл ЛЧ и чемпионат мира. В один год такую серию собирали единицы – кроме немцев из «Баварии» в 1974 году, есть только игроки «Реала» разных лет – Карамбе, Роберто Карлос, Хедира, а теперь Варан. Рафа подрос, подрос заметно, и хотя в сборной ему проще – Умтити играет качественнее, чем Рамос в «Реале», в новом сезоне именно от Варана зависит успешность «сливочных» в защите в сложных матчах, ведь Серхио стареет. Не сказать, что Варан уже великий, но чемпион мира не смотрится чужим в десятке. 

7 место. Эден Азар («Челси»)

На каком месте «Челси» завершил сезон? На пятом, вне Лиги чемпионов. Из престижного турнира вылетели от «Барселоны» - а ее даже «Рома» смогла пройти. Азар в АПЛ забил 12 голов, отдал 4 голевых, но скорее попадает в этот список из-за провалов Неймара, Месси и компании на ЧМ-18, а также благодаря своей медальной игре. Но когда Азар сыграл прилично против Франции, Бельгия в финал не вышла. Так что Эден не первый в мире. Может, через сезон будет выше? Все зависит от Сарри – если игрок останется в Лондоне, или от «Реала» - если уйдет. 

6 место. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Еще раз напомню – речь о рейтинге за сезон, а не по итогам одного ЧМ. Хотя даже на турнире Килиан не всегда был так хорош, как в голевых эпизодах. Конечно, когда делаем поправку на возраст, то глаза становятся как у Донателло или Рафаэля – тех, что черепашки-ниндзя. У француза все впереди. Но Мбаппе не был главным в ПСЖ – там Неймар и Кавани здорово помогали, а в сборной Франции - как в коммунальной квартире Дешама, ужин готовили по очереди. Защитники, хавбеки Канте и Погба, официальный лидер Гризманн помогали. Мбаппе тоже красавец, но если брать весь сезон, то Килиан пока на пороге первой пятерки. 

5 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Был близок тройке, но потом встретил сначала Рамоса, а потом Игнашевича. Серхио остановил его не по правилам, Сергей – в рамках приличия, но уже после травмы плеча, которая выбила египтянина. Сборная Купера рассчитывала на выход из группы, но проиграла все три поединка. Этот провал не позволяет забыть о прекрасном достижении Салаха в АПЛ – 32 гола в чемпионате, о выступлениях «Ливерпуля» в ЛЧ – вышли в финал. Но если суммировать все, то Салах не может быть выше, ведь мог выиграть, но проиграл. 

4 место. Антуан Гризманн («Атлетико»)

Чемпионат мира провел солидно, Лигу Европы выиграл. Но Антуан не всегда играл так, как лучший футболист планеты и года. У него был плохой старт в «Атлетико» - долго раскачивался, хотя позже пошел добирать голы и в итоге 19 раз попал в ворота, а еще 9 раз отдавал голевые передачи. Приезд Диего Косты помог, но скорее выручило понимание - в этот раз нельзя выйти в финал с Францией и проиграть. А поскольку именно с хитрости Гризманна решающая игра с Хорватией и стартовала – заработал штрафной и забил с помощью Манджукича, а по системе «гол плюс пас» француз первый на ЧМ-18, в первой пятерке его место без вопросов. 

3 место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Помним, что выбирают лучшего игрока с июля 2017 года! Тактические гики поставили бы Кевина на первое место и нашли бы аргументы. В этой десятке только Де Брюйне заметно повлиял на развитие футбола как искусства в прошедшем сезоне. Только хавбек при поддержке Гвардиолы сменил позицию и задал новый вектор – вертикального выхода в атаку. Хотя Кевин рассудительно заявил, что Бельгия не сможет играть так, как «Манчестер Сити», переходы между зонами по кратчайшему пути практиковали и на ЧМ-18. Де Брюйне выиграл бы, выйди он в финал ЛЧ вместо «Ливерпуля» или вместо Франции – в финал с Хорватией. 

2 место. Криштиану Роналду («Реал»)

Скорее всего, наградят Роналду. Люди с правом голоса учтут, что в солидном возрасте у него вклад в победу над «Барселоной» в Суперкубке Испании, голы в плей-офф ЛЧ, в том числе тот самый удар «Ювентусу». Также он снова лучший снайпер ЛЧ, в Ла Лиге 26 голов в 27 играх, взял пятый кубок чемпионов в жизни, забивал в 10 играх ЛЧ кряду, стал самым старым автором хет-трика на ЧМ – в ворота Испании. Как машина убийства чужой обороны Роналду безупречен. Но он не единственный, на чьей совести победы «Реала». И чемпионат мира сложился не так, как Евро-2016 – в плей-офф снова Португалии не помог. Конечно, по личной яркости главный в первой пятерке, но вряд ли единолично лучший именно за этот год.  

1 место. Лука Модрич («Реал»)

Выиграть Лигу Европы и стать вторым в чемпионате Испании с «Атлетико» Гризманну было нетрудно, когда «Реал» куда хуже по игре, чем по результату в еврокубках. Примерно так же легко, как взять Лигу чемпионов со «сливочными», провалив сезон в Примере. То есть по клубным выступлениям у этих игроков равенство – Антуан в самом начале сезона играл хуже Кокорина (не шутка), а Лука знавал более сильные сезоны за «Реал». Но Гризманн представляет великую футбольную страну, также повторил историческое достижение поколения Дешама и Зидана, а Модрич превзошел показатели Бобана и Шукера – вышел в финал ЧМ. Модрич сыграл невероятно круто и заслуживает почтение. Тем более что в 2018 году работает логика тех лет, которые прокатывали Иньесту и Хави. Как Месси без них стало сложнее, так и Роналду не в одиночку тащил «Реал» к кубкам, Кроос и Модрич - великие в той же степени. 

Мнение читателей. Непросто выбрать лучшего?

Для личных поклонников Роналду все просто – для них он лучший в десятке от ФИФА. Но кто попытается проанализировать весь год, соединить разные важные элементы и найти обстоятельного победителя – влет не ответит. В этом году абсолютно все претенденты не без греха, так что выборы уникальные – самые увлекательные за последние лет восемь, с 2010 года, когда Месси и Роналду не выигрывали в ЮАР, а также были другие шикарные претенденты на победу в похожем опросе на «Золотой мяч». 

Тогда выиграл Месси, но его отрыв от Иньесты и Хави был небольшим и многими не очень понятым, не говоря о пролете Снейдера. Сейчас победит Роналду, еще и «Золотой мяч 2018» заберет позже, если осенью ударно стартует в составе «Ювентуса». Но при всем уважении к великому атлету, вряд ли именно в 2018 году его победа уместная и однозначная. Был чемпионат мира – эпохальное событие года, а его героев вы знаете. Не ограничивайтесь официальным списком, если считаете, что эксперты ФИФА обделили вниманием других достойных, но предлагайте свою тройку, пятерку или десятку.  

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ШарКий вояж в ТуЛузу
ШарКий вояж в ТуЛузу
28 июля в 02:07
Разумеется, могу ошибаться, но полагаю, Кри выиграет с оч. небольшим разрывом, Ант - второй, а Лук - третий. Причем отрыв 1-го от следующего будет меньше, чем соответствующий отрыв 2-го. Лио вероятно станет 4-м.
Сам бы всех четверых перетасовал так: Гри, Рон, Мес, Де Б... что, кстати, вовсе не является отражением моих симпатий))).
kts
kts
27 июля в 09:46
Лука
Правдин Семён
Правдин Семён
26 июля в 07:43
1.Салах-вытащил мертвый Египет на ЧМ,был единоличным лидером сборной.Один из лучших бомбардиров ЛЧ ,лучший в АПЛ и владелец "серебряной бутсы".
2.Модрич-супермотор.Победитель ЛЧ и финалист ЧМ.
3.Гризман.Вице-чемпион Испании, победитель ЛЕ и чемпион Мира,лучший по системе гол+пас на ЧМ.
амурец
амурец
26 июля в 02:23
arsen09:
Спасибо !) Сам рад встретить адекватного человека на соккере !
думаю в дальнейшем будем хорошо общаться
Ruslik1982
Ruslik1982
26 июля в 02:00
я думаю Акинфеев должен взять трофей, недосягаемый рекордсмен ЛЧ и на ЧМ отлично играл
DXTK
DXTK
25 июля в 23:02
когда пишете о Кейне что он бьет больше всех пенку и подставляется под удар получив золотую бутсу, то забываете что Роналду делает то же самое. А Реал тащат конкретно судьи в ЛЧ, ведь в ла лиге они чемпионат проиграли еще зимой или почему Чакира так часто назначают на один из матчей плейофф. Ширер может смеяться сколько угодно, так как Кейн его обошел как бомбардир за один календарный год а в 2017 году настрелял больше чем Месси и Роналду.

PS По праву попал в список, вряд ли выиграет, но для Англии и Тоттенхэма это большая удача что он в команде.
Ruslan3132
Ruslan3132
25 июля в 20:11
Модричу ЗМ!
Alejandro Domínguez
Alejandro Domínguez
25 июля в 19:37
месси, кейна, азара, салаха и де брюйне можно сразу откинуть, остальные: 1-роналду 2-гризманн 3-модрич, 4-мбаппе, 5-варан
bublikyo
bublikyo
25 июля в 19:11
Поддерживаю
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
25 июля в 19:08
Канте
Мбаппе
Гризманн
Варан
И никаких модричей и дебруйничей
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
25 июля в 17:35
1. Салах
2. Модрич
3. Гризманн
Gahi
Gahi
25 июля в 17:32
Модрич, Роналду, Гризманн, Салах.
Верг
Верг
25 июля в 17:14
пусть будут мбаппе модрич или гризманн (азар)
roboto
roboto
25 июля в 16:21
1модрич
2Варан
3Роналду
arsen09
arsen09
25 июля в 16:03
амурец:
ну тут у каждого свой взгляд, у меня он очень отличается от Вашего, но к таким собеседникам испытываю уважение, за такую тактичную манеру изложения своего мнения (честно говоря сам иногда зарываюсь)
Спасибо !) Сам рад встретить адекватного человека на соккере !
амурец
амурец
25 июля в 15:56
arsen09:
Согласен. Очень импонирует Месси. Но все же правда есть в моих словах ?
ну тут у каждого свой взгляд, у меня он очень отличается от Вашего, но к таким собеседникам испытываю уважение, за такую тактичную манеру изложения своего мнения (честно говоря сам иногда зарываюсь)
arsen09
arsen09
25 июля в 15:44
амурец:
рассуждения хорошие и главное без оскорблений, что сейчас не часто встретишь, но извините меня во всём проскакивают рассуждения фаната Месси
Согласен. Очень импонирует Месси. Но все же правда есть в моих словах ?
NGY
NGY
25 июля в 15:35
Сейчас все персофаны Месси переобулись и рьянно голосуют за Модрича, и не потому что считают его лучшим, а потому что Роналду явный фаворит за ЗМ и может оторваться по мячам от их кумира. А это будет для них ударом, хуже сердечного приступа.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
25 июля в 15:15
Давно пора вручать ЗМ в конце сезона, а не зимой. Главные матчи - это плей-офф ЛЧ и турниры сборных. После них и должен определяться лучший.
ᅠ
25 июля в 14:42
ФИФА плевать на мнение людей, поэтому наше мнение никто не учтёт. В тройке будет и Роналду и Месси, а третьим вариантом либо Мбаппе, либо Гризманн, либо Модрич.
Скорее всего тройка будет - Роналду, Месси, Модрич.

А победителя вы и так назвали - Роналду возьмёт и игрока года ФИФА, и Золотой мяч после этого. Никакой интриги.
Roger Young
Roger Young
25 июля в 14:28
Модрич однозначно. Не понимаю зачем тянуть Мбаппе из-за политкорретности.
Фата лист
Фата лист
25 июля в 14:22
Неймар, Коутиньо, Дели Алли, Дибала, Лукаку...
борька
борька
25 июля в 14:21
Ддля меня Черышев ,красава!
Литейный 4
Литейный 4
25 июля в 14:19
Игрок года Салах.
Игрок ЧМ Лука Модрич
амурец
амурец
25 июля в 14:08
arsen09:
Согласен что возможно этот сезон не лучший у Месси , но буквально несколько фактов и размышлений . Я надеюсь что люди выбросят слепую ярость в отношении Месси и спокойно прочтут данный комментарий. Согласен с данной 10-ой , эти игроки самые яркие в уходящем году , но вот их расположение слегка обескураживает ). Мое мнение что Месси точно должен быть выше чем Кейн,Азар и Салах. Что выиграла данная троица по сезону ? Кейн 0 трофеев , Салах 0 трофеев , Азар 1 трофей ( Кубок Англии где кстати на его счету победный пенальти ). Может эти трое забили больше всех в уходящем сезоне ? Кейн 30 голов , Салах 32 гола , Азар 12 голов ! Согласен что все трое выступили в общем по сезону сильно , но ведь Месси забил 34 гола ( золотая бутса уходящего Европейского сезона ) и завоевал 2 трофея ( пусть всем и приелись победы в Примере и Кубке , но тем не менее это победы ). И на минутку вспомним чей хет трик на выезде помог Аргентине попасть на ЧМ18 ? И опять же на ЧМ18 года Месси старался как мог ! Его можно упрекнуть в чем угодно , но только не в плохой игре за сборную. Другое дело что партнеры слишком поздно подхватили порыв своего капитана. Азар в Бельгии был лидером , но одним из многих лидеров ( тот же матч против Бразилии вытащили Лукаку и Де Брюйне ) , Кейн был хорош по сезону , но явно не лучше Месси как и Салах который провел первый сезон в карьере на таком уровне , но по итогу остался без трофеев ! Поэтому если судить объективно эта тройка точно не выше Месси ( ни по голам , ни по трофеям ни по игре по сезону в целом ). Тройка французов в списке. Все по делу. Гризмана можно наверно поставить выше Месси в этом сезоне , а вот Варана и Мбаппе никак нет. Мбаппе сыграл ярко только против Аргентины ( остальные матчи он провел добротно и не более ) . Согласен он молод и свое величие еще получит . но здесь и сейчас в этом сезоне он не лучше Месси. За Варана молчу. Де Брюйне провел сезон мощьно и на равне с Месси по влиянию на игру своей команды. Поэтому ставлю его в один ряд. Соглашусь что Модрич заслужил ЗМ и звание игрока года ФИФА. И буду рад если он его получит. Но к сожалению в век медийных технологий ( когда пиар и соц сети правят миром ) сложно конкурировать с Роналду , который пол сезона спал , потом выстрелил , но не был лучшим не то что в мире , а даже у себя в клубе. Скорее всего масс медиа вынесут его на 1 место. В общем мой топ таков : 1.Модрич 2.Гризманн 3-4 Месси-Роналду 5 Де Брюйне А дальше расставлять не вижу смысла. Надеюсь никого не обидел и постарался изложить свои размышления. Являюсь фанатом Барселоны. Уважаю много других клубов. Реал лучший клуб в мире в сезоне 17-18. Роналду не лучше Месси в сезоне 17-18. Всем добра !
рассуждения хорошие и главное без оскорблений, что сейчас не часто встретишь, но извините меня во всём проскакивают рассуждения фаната Месси
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
25 июля в 14:03
Модрич. Главный мотор победителя ЛЧ Реала и финалиста ЧМ сб.Хорватии.
Воин666
Воин666
25 июля в 14:01
А чего Саламыча сюда не включили?
DVL
DVL
25 июля в 13:48
Однозначно Модрич, ибо это справедливо
arsen09
arsen09
25 июля в 13:46
Согласен что возможно этот сезон не лучший у Месси , но буквально несколько фактов и размышлений . Я надеюсь что люди выбросят слепую ярость в отношении Месси и спокойно прочтут данный комментарий. Согласен с данной 10-ой , эти игроки самые яркие в уходящем году , но вот их расположение слегка обескураживает ). Мое мнение что Месси точно должен быть выше чем Кейн,Азар и Салах. Что выиграла данная троица по сезону ? Кейн 0 трофеев , Салах 0 трофеев , Азар 1 трофей ( Кубок Англии где кстати на его счету победный пенальти ). Может эти трое забили больше всех в уходящем сезоне ? Кейн 30 голов , Салах 32 гола , Азар 12 голов ! Согласен что все трое выступили в общем по сезону сильно , но ведь Месси забил 34 гола ( золотая бутса уходящего Европейского сезона ) и завоевал 2 трофея ( пусть всем и приелись победы в Примере и Кубке , но тем не менее это победы ). И на минутку вспомним чей хет трик на выезде помог Аргентине попасть на ЧМ18 ? И опять же на ЧМ18 года Месси старался как мог ! Его можно упрекнуть в чем угодно , но только не в плохой игре за сборную. Другое дело что партнеры слишком поздно подхватили порыв своего капитана. Азар в Бельгии был лидером , но одним из многих лидеров ( тот же матч против Бразилии вытащили Лукаку и Де Брюйне ) , Кейн был хорош по сезону , но явно не лучше Месси как и Салах который провел первый сезон в карьере на таком уровне , но по итогу остался без трофеев ! Поэтому если судить объективно эта тройка точно не выше Месси ( ни по голам , ни по трофеям ни по игре по сезону в целом ). Тройка французов в списке. Все по делу. Гризмана можно наверно поставить выше Месси в этом сезоне , а вот Варана и Мбаппе никак нет. Мбаппе сыграл ярко только против Аргентины ( остальные матчи он провел добротно и не более ) . Согласен он молод и свое величие еще получит . но здесь и сейчас в этом сезоне он не лучше Месси. За Варана молчу. Де Брюйне провел сезон мощьно и на равне с Месси по влиянию на игру своей команды. Поэтому ставлю его в один ряд. Соглашусь что Модрич заслужил ЗМ и звание игрока года ФИФА. И буду рад если он его получит. Но к сожалению в век медийных технологий ( когда пиар и соц сети правят миром ) сложно конкурировать с Роналду , который пол сезона спал , потом выстрелил , но не был лучшим не то что в мире , а даже у себя в клубе. Скорее всего масс медиа вынесут его на 1 место. В общем мой топ таков :
1.Модрич
2.Гризманн
3-4 Месси-Роналду
5 Де Брюйне
А дальше расставлять не вижу смысла. Надеюсь никого не обидел и постарался изложить свои размышления. Являюсь фанатом Барселоны. Уважаю много других клубов. Реал лучший клуб в мире в сезоне 17-18. Роналду не лучше Месси в сезоне 17-18. Всем добра !
D.vil
D.vil
25 июля в 13:42
Модрич с Реалом третий раз подряд выиграл ЛЧ!) С Хорватией, первый раз за их историю, вышел в финал ЧМ и получил приз лучшего игрока))) Без сомнения это он получит лучшего игрока ФИФА:)
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