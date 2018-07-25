Игрок года ФИФА. Выбирайте своего победителя!

ФИФА через два месяца назовет лучшего игрока 2018 года и прошедшего сезона. «Соккер.ру» предлагает не отставать – расставляем десятку по местам.
ФИФА выберет лучшего игрока в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018-го – за последний сезон с учетом с ЧМ-18, на церемнеонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне 24 сентября. По 25 % влияния на результат имеют капитаны и главные тренеры национальных сборных, журналисты и посетители официального сайта УЕФА. Голосование продлится до 10 августа, так что если хотите, чтобы ваш выбор был учтен – голосуйте.
А что финальная десятка? Как часто бывает, акцент сделан на атакующих игроков. Ничего против ребят с голами не имеем, но разве только Варан себя показал из разрушителей? Впрочем, все основные фавориты здесь. Можно заступиться за Канте – Нголо заслужил минуту славы, но француз - не лучший игрок года. Ни Куртуа – средний сезон за «Челси» и хороший ЧМ, ни Погба – похожая ситуация с Тибо, ни Неймар – сами знаете почему, не возглавили бы эту десятку.
10 место. Лионель Месси («Барселона»)
Слишком много провалов и никакого личностного роста, чтобы ставить великого игрока выше по итогам сезона 2017/18. В ФИФА отметили статус и «Золотую бутсу». Но как завершились решающие матчи его «Барселоны» и сборной Аргентины? Если во втором случае хотя бы на ЧМ-18 их вывел, против Нигерии и Франции несколько раз проснулся – забил и отдавал голевые, то с каталонцами взял чемпионат Испании, но снова провалив сезон в ЛЧ. Лионель – великий игрок, но это не его год.
9 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»)
В «Тоттенхэме» форварду удобно играть, команда Почеттино так выстроена, что не заметны очевидные проблемы Кейна с игрой в решающих матчах. Но на чемпионате мира, где бил пенальти и удачно подставлялся под мяч, у Харри был провальный плей-офф. Ширер удачно пошутил – Кейн получил «Золотую бутсу ЧМ», поэтому теперь может тридцать лет об этом рассказывать, как делает Линекер. Но Гарри играл за «Барселону», не только за «шпор». А Харри, хотя его оценивают высоко, не убедил тот же «Реал», что чудесен, а не просто хорош.
8 место. Рафаэль Варан («Реал»)
Варан выиграл ЛЧ и чемпионат мира. В один год такую серию собирали единицы – кроме немцев из «Баварии» в 1974 году, есть только игроки «Реала» разных лет – Карамбе, Роберто Карлос, Хедира, а теперь Варан. Рафа подрос, подрос заметно, и хотя в сборной ему проще – Умтити играет качественнее, чем Рамос в «Реале», в новом сезоне именно от Варана зависит успешность «сливочных» в защите в сложных матчах, ведь Серхио стареет. Не сказать, что Варан уже великий, но чемпион мира не смотрится чужим в десятке.
7 место. Эден Азар («Челси»)
На каком месте «Челси» завершил сезон? На пятом, вне Лиги чемпионов. Из престижного турнира вылетели от «Барселоны» - а ее даже «Рома» смогла пройти. Азар в АПЛ забил 12 голов, отдал 4 голевых, но скорее попадает в этот список из-за провалов Неймара, Месси и компании на ЧМ-18, а также благодаря своей медальной игре. Но когда Азар сыграл прилично против Франции, Бельгия в финал не вышла. Так что Эден не первый в мире. Может, через сезон будет выше? Все зависит от Сарри – если игрок останется в Лондоне, или от «Реала» - если уйдет.
6 место. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Еще раз напомню – речь о рейтинге за сезон, а не по итогам одного ЧМ. Хотя даже на турнире Килиан не всегда был так хорош, как в голевых эпизодах. Конечно, когда делаем поправку на возраст, то глаза становятся как у Донателло или Рафаэля – тех, что черепашки-ниндзя. У француза все впереди. Но Мбаппе не был главным в ПСЖ – там Неймар и Кавани здорово помогали, а в сборной Франции - как в коммунальной квартире Дешама, ужин готовили по очереди. Защитники, хавбеки Канте и Погба, официальный лидер Гризманн помогали. Мбаппе тоже красавец, но если брать весь сезон, то Килиан пока на пороге первой пятерки.
5 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Был близок тройке, но потом встретил сначала Рамоса, а потом Игнашевича. Серхио остановил его не по правилам, Сергей – в рамках приличия, но уже после травмы плеча, которая выбила египтянина. Сборная Купера рассчитывала на выход из группы, но проиграла все три поединка. Этот провал не позволяет забыть о прекрасном достижении Салаха в АПЛ – 32 гола в чемпионате, о выступлениях «Ливерпуля» в ЛЧ – вышли в финал. Но если суммировать все, то Салах не может быть выше, ведь мог выиграть, но проиграл.
4 место. Антуан Гризманн («Атлетико»)
Чемпионат мира провел солидно, Лигу Европы выиграл. Но Антуан не всегда играл так, как лучший футболист планеты и года. У него был плохой старт в «Атлетико» - долго раскачивался, хотя позже пошел добирать голы и в итоге 19 раз попал в ворота, а еще 9 раз отдавал голевые передачи. Приезд Диего Косты помог, но скорее выручило понимание - в этот раз нельзя выйти в финал с Францией и проиграть. А поскольку именно с хитрости Гризманна решающая игра с Хорватией и стартовала – заработал штрафной и забил с помощью Манджукича, а по системе «гол плюс пас» француз первый на ЧМ-18, в первой пятерке его место без вопросов.
3 место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
Помним, что выбирают лучшего игрока с июля 2017 года! Тактические гики поставили бы Кевина на первое место и нашли бы аргументы. В этой десятке только Де Брюйне заметно повлиял на развитие футбола как искусства в прошедшем сезоне. Только хавбек при поддержке Гвардиолы сменил позицию и задал новый вектор – вертикального выхода в атаку. Хотя Кевин рассудительно заявил, что Бельгия не сможет играть так, как «Манчестер Сити», переходы между зонами по кратчайшему пути практиковали и на ЧМ-18. Де Брюйне выиграл бы, выйди он в финал ЛЧ вместо «Ливерпуля» или вместо Франции – в финал с Хорватией.
2 место. Криштиану Роналду («Реал»)
Скорее всего, наградят Роналду. Люди с правом голоса учтут, что в солидном возрасте у него вклад в победу над «Барселоной» в Суперкубке Испании, голы в плей-офф ЛЧ, в том числе тот самый удар «Ювентусу». Также он снова лучший снайпер ЛЧ, в Ла Лиге 26 голов в 27 играх, взял пятый кубок чемпионов в жизни, забивал в 10 играх ЛЧ кряду, стал самым старым автором хет-трика на ЧМ – в ворота Испании. Как машина убийства чужой обороны Роналду безупречен. Но он не единственный, на чьей совести победы «Реала». И чемпионат мира сложился не так, как Евро-2016 – в плей-офф снова Португалии не помог. Конечно, по личной яркости главный в первой пятерке, но вряд ли единолично лучший именно за этот год.
1 место. Лука Модрич («Реал»)
Выиграть Лигу Европы и стать вторым в чемпионате Испании с «Атлетико» Гризманну было нетрудно, когда «Реал» куда хуже по игре, чем по результату в еврокубках. Примерно так же легко, как взять Лигу чемпионов со «сливочными», провалив сезон в Примере. То есть по клубным выступлениям у этих игроков равенство – Антуан в самом начале сезона играл хуже Кокорина (не шутка), а Лука знавал более сильные сезоны за «Реал». Но Гризманн представляет великую футбольную страну, также повторил историческое достижение поколения Дешама и Зидана, а Модрич превзошел показатели Бобана и Шукера – вышел в финал ЧМ. Модрич сыграл невероятно круто и заслуживает почтение. Тем более что в 2018 году работает логика тех лет, которые прокатывали Иньесту и Хави. Как Месси без них стало сложнее, так и Роналду не в одиночку тащил «Реал» к кубкам, Кроос и Модрич - великие в той же степени.
Мнение читателей. Непросто выбрать лучшего?
Для личных поклонников Роналду все просто – для них он лучший в десятке от ФИФА. Но кто попытается проанализировать весь год, соединить разные важные элементы и найти обстоятельного победителя – влет не ответит. В этом году абсолютно все претенденты не без греха, так что выборы уникальные – самые увлекательные за последние лет восемь, с 2010 года, когда Месси и Роналду не выигрывали в ЮАР, а также были другие шикарные претенденты на победу в похожем опросе на «Золотой мяч».
Тогда выиграл Месси, но его отрыв от Иньесты и Хави был небольшим и многими не очень понятым, не говоря о пролете Снейдера. Сейчас победит Роналду, еще и «Золотой мяч 2018» заберет позже, если осенью ударно стартует в составе «Ювентуса». Но при всем уважении к великому атлету, вряд ли именно в 2018 году его победа уместная и однозначная. Был чемпионат мира – эпохальное событие года, а его героев вы знаете. Не ограничивайтесь официальным списком, если считаете, что эксперты ФИФА обделили вниманием других достойных, но предлагайте свою тройку, пятерку или десятку.
Сам бы всех четверых перетасовал так: Гри, Рон, Мес, Де Б... что, кстати, вовсе не является отражением моих симпатий))).
Сам бы всех четверых перетасовал так: Гри, Рон, Мес, Де Б... что, кстати, вовсе не является отражением моих симпатий))).
2.Модрич-супермотор.Победитель ЛЧ и финалист ЧМ.
3.Гризман.Вице-чемпион Испании, победитель ЛЕ и чемпион Мира,лучший по системе гол+пас на ЧМ.
2.Модрич-супермотор.Победитель ЛЧ и финалист ЧМ.
3.Гризман.Вице-чемпион Испании, победитель ЛЕ и чемпион Мира,лучший по системе гол+пас на ЧМ.
PS По праву попал в список, вряд ли выиграет, но для Англии и Тоттенхэма это большая удача что он в команде.
PS По праву попал в список, вряд ли выиграет, но для Англии и Тоттенхэма это большая удача что он в команде.
Мбаппе
Гризманн
Варан
И никаких модричей и дебруйничей
Мбаппе
Гризманн
Варан
И никаких модричей и дебруйничей
2. Модрич
3. Гризманн
2. Модрич
3. Гризманн
2Варан
3Роналду
2Варан
3Роналду
Скорее всего тройка будет - Роналду, Месси, Модрич.
А победителя вы и так назвали - Роналду возьмёт и игрока года ФИФА, и Золотой мяч после этого. Никакой интриги.
Скорее всего тройка будет - Роналду, Месси, Модрич.
А победителя вы и так назвали - Роналду возьмёт и игрока года ФИФА, и Золотой мяч после этого. Никакой интриги.
Игрок ЧМ Лука Модрич
Игрок ЧМ Лука Модрич
1.Модрич
2.Гризманн
3-4 Месси-Роналду
5 Де Брюйне
А дальше расставлять не вижу смысла. Надеюсь никого не обидел и постарался изложить свои размышления. Являюсь фанатом Барселоны. Уважаю много других клубов. Реал лучший клуб в мире в сезоне 17-18. Роналду не лучше Месси в сезоне 17-18. Всем добра !
1.Модрич
2.Гризманн
3-4 Месси-Роналду
5 Де Брюйне
А дальше расставлять не вижу смысла. Надеюсь никого не обидел и постарался изложить свои размышления. Являюсь фанатом Барселоны. Уважаю много других клубов. Реал лучший клуб в мире в сезоне 17-18. Роналду не лучше Месси в сезоне 17-18. Всем добра !