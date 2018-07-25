Игрок года ФИФА. Выбирайте своего победителя!

25 июля 2018, 12:45

ФИФА через два месяца назовет лучшего игрока 2018 года и прошедшего сезона. «Соккер.ру» предлагает не отставать – расставляем десятку по местам.

ФИФА выберет лучшего игрока в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018-го – за последний сезон с учетом с ЧМ -18, на церемнеонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне 24 сентября. По 25 % влияния на результат имеют капитаны и главные тренеры национальных сборных, журналисты и посетители официального сайта УЕФА . Голосование продлится до 10 августа, так что если хотите, чтобы ваш выбор был учтен – голосуйте.

А что финальная десятка? Как часто бывает, акцент сделан на атакующих игроков. Ничего против ребят с голами не имеем, но разве только Варан себя показал из разрушителей? Впрочем, все основные фавориты здесь. Можно заступиться за Канте – Нголо заслужил минуту славы, но француз - не лучший игрок года. Ни Куртуа – средний сезон за «Челси» и хороший ЧМ , ни Погба – похожая ситуация с Тибо, ни Неймар – сами знаете почему, не возглавили бы эту десятку.

10 место. Лионель Месси («Барселона»)

Слишком много провалов и никакого личностного роста, чтобы ставить великого игрока выше по итогам сезона 2017/18. В ФИФА отметили статус и «Золотую бутсу». Но как завершились решающие матчи его «Барселоны» и сборной Аргентины? Если во втором случае хотя бы на ЧМ -18 их вывел, против Нигерии и Франции несколько раз проснулся – забил и отдавал голевые, то с каталонцами взял чемпионат Испании, но снова провалив сезон в ЛЧ . Лионель – великий игрок, но это не его год.

9 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

В «Тоттенхэме» форварду удобно играть, команда Почеттино так выстроена, что не заметны очевидные проблемы Кейна с игрой в решающих матчах. Но на чемпионате мира, где бил пенальти и удачно подставлялся под мяч, у Харри был провальный плей-офф. Ширер удачно пошутил – Кейн получил «Золотую бутсу ЧМ », поэтому теперь может тридцать лет об этом рассказывать, как делает Линекер. Но Гарри играл за «Барселону», не только за «шпор». А Харри, хотя его оценивают высоко, не убедил тот же «Реал», что чудесен, а не просто хорош.

8 место. Рафаэль Варан («Реал»)

Варан выиграл ЛЧ и чемпионат мира. В один год такую серию собирали единицы – кроме немцев из «Баварии» в 1974 году, есть только игроки «Реала» разных лет – Карамбе, Роберто Карлос, Хедира, а теперь Варан. Рафа подрос, подрос заметно, и хотя в сборной ему проще – Умтити играет качественнее, чем Рамос в «Реале», в новом сезоне именно от Варана зависит успешность «сливочных» в защите в сложных матчах, ведь Серхио стареет. Не сказать, что Варан уже великий, но чемпион мира не смотрится чужим в десятке.

7 место. Эден Азар («Челси»)

На каком месте «Челси» завершил сезон? На пятом, вне Лиги чемпионов. Из престижного турнира вылетели от «Барселоны» - а ее даже «Рома» смогла пройти. Азар в АПЛ забил 12 голов, отдал 4 голевых, но скорее попадает в этот список из-за провалов Неймара, Месси и компании на ЧМ -18, а также благодаря своей медальной игре. Но когда Азар сыграл прилично против Франции, Бельгия в финал не вышла. Так что Эден не первый в мире. Может, через сезон будет выше? Все зависит от Сарри – если игрок останется в Лондоне, или от «Реала» - если уйдет.

6 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Еще раз напомню – речь о рейтинге за сезон, а не по итогам одного ЧМ . Хотя даже на турнире Килиан не всегда был так хорош, как в голевых эпизодах. Конечно, когда делаем поправку на возраст, то глаза становятся как у Донателло или Рафаэля – тех, что черепашки-ниндзя. У француза все впереди. Но Мбаппе не был главным в ПСЖ – там Неймар и Кавани здорово помогали, а в сборной Франции - как в коммунальной квартире Дешама, ужин готовили по очереди. Защитники, хавбеки Канте и Погба, официальный лидер Гризманн помогали. Мбаппе тоже красавец, но если брать весь сезон, то Килиан пока на пороге первой пятерки.

5 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Был близок тройке, но потом встретил сначала Рамоса, а потом Игнашевича. Серхио остановил его не по правилам, Сергей – в рамках приличия, но уже после травмы плеча, которая выбила египтянина. Сборная Купера рассчитывала на выход из группы, но проиграла все три поединка. Этот провал не позволяет забыть о прекрасном достижении Салаха в АПЛ – 32 гола в чемпионате, о выступлениях «Ливерпуля» в ЛЧ – вышли в финал. Но если суммировать все, то Салах не может быть выше, ведь мог выиграть, но проиграл.

4 место. Антуан Гризманн («Атлетико»)

Чемпионат мира провел солидно, Лигу Европы выиграл. Но Антуан не всегда играл так, как лучший футболист планеты и года. У него был плохой старт в «Атлетико» - долго раскачивался, хотя позже пошел добирать голы и в итоге 19 раз попал в ворота, а еще 9 раз отдавал голевые передачи. Приезд Диего Косты помог, но скорее выручило понимание - в этот раз нельзя выйти в финал с Францией и проиграть. А поскольку именно с хитрости Гризманна решающая игра с Хорватией и стартовала – заработал штрафной и забил с помощью Манджукича, а по системе «гол плюс пас» француз первый на ЧМ -18, в первой пятерке его место без вопросов.

3 место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Помним, что выбирают лучшего игрока с июля 2017 года! Тактические гики поставили бы Кевина на первое место и нашли бы аргументы. В этой десятке только Де Брюйне заметно повлиял на развитие футбола как искусства в прошедшем сезоне. Только хавбек при поддержке Гвардиолы сменил позицию и задал новый вектор – вертикального выхода в атаку. Хотя Кевин рассудительно заявил, что Бельгия не сможет играть так, как «Манчестер Сити», переходы между зонами по кратчайшему пути практиковали и на ЧМ -18. Де Брюйне выиграл бы, выйди он в финал ЛЧ вместо «Ливерпуля» или вместо Франции – в финал с Хорватией.

2 место. Криштиану Роналду («Реал»)

Скорее всего, наградят Роналду. Люди с правом голоса учтут, что в солидном возрасте у него вклад в победу над «Барселоной» в Суперкубке Испании, голы в плей-офф ЛЧ , в том числе тот самый удар «Ювентусу». Также он снова лучший снайпер ЛЧ , в Ла Лиге 26 голов в 27 играх, взял пятый кубок чемпионов в жизни, забивал в 10 играх ЛЧ кряду, стал самым старым автором хет-трика на ЧМ – в ворота Испании. Как машина убийства чужой обороны Роналду безупречен. Но он не единственный, на чьей совести победы «Реала». И чемпионат мира сложился не так, как Евро-2016 – в плей-офф снова Португалии не помог. Конечно, по личной яркости главный в первой пятерке, но вряд ли единолично лучший именно за этот год.

1 место. Лука Модрич («Реал»)

Выиграть Лигу Европы и стать вторым в чемпионате Испании с «Атлетико» Гризманну было нетрудно, когда «Реал» куда хуже по игре, чем по результату в еврокубках. Примерно так же легко, как взять Лигу чемпионов со «сливочными», провалив сезон в Примере. То есть по клубным выступлениям у этих игроков равенство – Антуан в самом начале сезона играл хуже Кокорина (не шутка), а Лука знавал более сильные сезоны за «Реал». Но Гризманн представляет великую футбольную страну, также повторил историческое достижение поколения Дешама и Зидана, а Модрич превзошел показатели Бобана и Шукера – вышел в финал ЧМ . Модрич сыграл невероятно круто и заслуживает почтение. Тем более что в 2018 году работает логика тех лет, которые прокатывали Иньесту и Хави. Как Месси без них стало сложнее, так и Роналду не в одиночку тащил «Реал» к кубкам, Кроос и Модрич - великие в той же степени.

Мнение читателей. Непросто выбрать лучшего?

Для личных поклонников Роналду все просто – для них он лучший в десятке от ФИФА . Но кто попытается проанализировать весь год, соединить разные важные элементы и найти обстоятельного победителя – влет не ответит. В этом году абсолютно все претенденты не без греха, так что выборы уникальные – самые увлекательные за последние лет восемь, с 2010 года, когда Месси и Роналду не выигрывали в ЮАР , а также были другие шикарные претенденты на победу в похожем опросе на «Золотой мяч».