Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РПЛ 2018/2019

28 июля 2018, 13:15

До старта нового сезона РПЛ остались часы, самое время сделать на «Соккер.ру» прогнозы, к которым вернемся в конце чемпионата, чтобы понять, какие из нас с вами прогнозисты.

Два года подряд мы пророчили чемпионство «Зениту», но сначала подвел Луческу, а потом Манчини. «Спартак» и «Локомотив» стали заслуженными по итогу, но неожиданными чемпионами, предугадать их рывки не удалось. В этом году все еще сложнее, учитывая перестройку в ряде ведущих клубов, и, конечно, угадать всю таблицу целиком в жизни не получится – один шанс из миллиона расположить 16 команд в правильном порядке, но здесь нужно стремиться к максимуму, полагаясь на интуицию и получая удовольствие от самого процесса. Поехали! А вы присоединяйтесь, выкатывайте свои варианты итоговой таблицы РПЛ 2018/2019 в комментариях.

16 место. «Анжи»

«Анжи» - странный клуб. Махачкалинцы по спортивному принципу вылетели из РПЛ , но выразили желание вернуться в элиту, если не станет кого-то из коллег. «Амкар» приказал долго жить, «Анжи» решил восстановить статус клуба Премьер-Лиги, но выясняется, что финансовая ситуация тяжелая, нет уверенности в том, что команда из столицы Дагестана доиграет сезон до конца. Правда, при этом в «Анжи» появляются новые игроки, что резонирует со словами официальных лиц и новостями о том, что молодежная команда не может вылететь на игру, так как клуб не сумел выкупить билеты. На сегодняшний день лучший набор атрибутов главного аутсайдера сезона именно у «Анжи».

15 место. «Оренбург»

Обладатель второй путевки в ФНЛ будет определяться в жестокой борьбе, в которую окажутся втянутыми несколько клубов. Почему подкидываю черную метку «Оренбургу»? Определенной причины нет, но по составу уральская команда одна из худших в РПЛ , опыт выхода в элитный дивизион и мгновенного вылета уже имеется, так какие причины у «Оренбурга» отказываться от исполнения роли команды-лифта? Типаж подходящий.

14 место. «Арсенал»

У «Арсенала» может случиться плохой сезон следом за хорошим. В прошлом чемпионате туляки под руководством Миодрага Божовича запрыгнули в верхнюю часть турнирной таблицы, но толковому тренеру Кононову вряд ли удастся повторить этот результат. Олег Георгиевич недостаточно прагматичный для работы с середняками РПЛ , кроме того, у «Оружейников» есть проблемы с формированием команды: пока в основном составе только 16 футболистов. Понятно, привлекут молодежь и кого-то еще пригласят, но сезон уже стартует, некогда раскачиваться.

13 место. «Енисей»

«Енисей» легко может оказаться и ниже, команду из Красноярска ждем в замыкающей четверке турнирной таблицы. Выходцам из ФНЛ трудно мигом освоиться на новом уровне, потому что разрыв между лигами у нас серьезный. Многое будет зависеть от того, готов ли Дмитрий Аленичев в угоду командным задачам наступить на горло собственной песне и строить игровую концепцию своей команды, отталкиваясь от кадровых возможностей, а не от романтических идей.

12 место. «Крылья Советов»

Андрей Тихонов дебютирует в Премьер-Лиге в качестве главного тренера. В Самаре толковый коллектив, умеющий играть в футбол, однако «Крылышкам» нужно обрасти мясом прежде, чем претендовать на что-то серьезное. Для волжан 12-я строчка – последняя надежная позиция в РПЛ , не загоняющая в стыки и не ставящая сохранение прописки в элите под вопрос, а это уже будет успехом.

11 место. «Урал»

По итогам предыдущего розыгрыша чемпионата России «Тосно» под руководством Дмитрия Парфенова заняло место в хвосте таблице, но там была особая ситуация в клубе, а в «Урале» все спокойно. Настолько спокойно, что можно финишировать в середине таблицы, параллельно выстраивая команду под себя и готовясь к «выстрелу» в следующей кампании. Впрочем, лидерам «Урал» наверняка попортит кровь и в ближайшем чемпионате, у Парфенова получится злая и зубастая команда.

10 место. «Уфа»

«Уфа» несколько раз успешно сработала на повышение, приход на тренерский мостик Сергея Семака после Виктора Ганчаренко полностью себя оправдал, команда финишировала на шестой строчке и даже получила билетик в Лигу Европы. Сумеет ли так же хорошо справиться 36-летний Сергей Томаров? Для меня это большой вопрос. Есть ощущение, что «Уфа» в грядущем сезоне сбросит обороты и возьмет паузу на перезагрузку.

9 место. «Ростов»

Валерий, в тебя верят! «Ростов» Карпина по весенней части сезона не оставил целостного впечатления, да и особых причин для мощного прогресса или, наоборот, спада у «желто-синих» нет. Скорее всего, в лице «Ростова» получим веселого середняка Робин Гуда, который иногда будет отбирать очки у «богатых», чтобы потом дарить их «бедным».

8 место. «Динамо»

Состав «Динамо» не претерпел разительных изменений в межсезонье, только громко обсуждаемый уход Александра Ташаева в «Спартак» стал ударом по команде, но «бело-голубые» уже подписали Жоаозиньо, который прикроет образовавшуюся лакуну в составе. «Динамо» финиширует там же, где и в прошлом чемпионате, но пройдет чемпионат в более ровном темпе.

7 место. «Ахмат»

Игорь Ледяхов показал себя грамотным тренером в концовке прошлого сезона, а я жду от «Ахмата» прогресса в новом розыгрыше РПЛ . У команды из Грозного есть все для успешного выступления: грамотный тренер, приличный подбор игроков, поддержка болельщиков и руководства республики. Как минимум в верхней половине турнирной таблицы «Ахмат» быть обязан. Любой другой результат – неудача.

6 место. «Рубин»

Дайте Курбану Бердыеву Нобоа, Натхо и Попова, тогда он перевернет РПЛ ! А вот без внятной кадровой подпитки не перевернет, хотя «Рубин» наверняка выступит лучше, чем в прошлом сезоне, поэтому станет клубом-связкой между лидерами и середняками.

5 место. «Краснодар»

Ниже пятого места «Краснодар» не рухнет, но чутье подсказывает, что «Быков» ждет очень непростой сезон. Во-первых, команду покинул Андреас Гранквист. Швед хоть и не вратарь, но он точно половина команды. Во-вторых, другого лидера – Федора Смолова, придется приводить в себя после неудачного ЧМ -2018. В-третьих, в центре обороны пока пустовато, кроме Мартыновича и новичка Спайича играть там некому. В-четвертых, Мурад Мусаев еще не доказал, чего стоит на самом деле. Хотя, может быть, я сгущаю краски и у «Краснодара» все получится?

4 место. ЦСКА

ЦСКА этим летом переживает самое грандиозное кадровое обновление за 15 лет. Парадом командует Виктор Ганчаренко, выходит у него совсем неплохо, если учесть результат в матче за Суперкубок России. Но объектных трудностей на этапе роста у армейцев будет много, тем более опытных игроков, многолетних лидеров меняют не звезды, а молодежь или купленные за небольшие деньги легионеры. Определенный спад результатов случится, но ЦСКА останется полноправным участником группы лидеров.

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3 место. «Локомотив»

«Локомотив» разочаровал в матче за Суперкубок, но это только начало сезона, Юрий Семин еще приведет в порядок свою команду. Впрочем, повторения прошлогоднего результата от железнодорожников не жду, соперники и прямые конкуренты отнесутся серьезнее к действующему чемпиону, «Локо» потратит много сил и эмоций в Лиге чемпионов. За счет чего прибавит команда Семина, пока не видно. А чтобы защитить титул, нужно именно прибавить, оставаться на прежнем уровне недостаточно.

2 место. «Зенит»

У Бердыева чутье, что «Зенит» выиграет чемпионат и закончит с большим отрывом от конкурентов. Впрочем, Курбан Бекиевич строит гипотезу вокруг сильной полузащиты, в которую «сине-бело-голубые» вернут Игоря Денисова и поставят его в паре с Кристианом Нобоа. А как насчет аргентинцев, которые тоже хотят играть? У Сергея Семака непростая задача, ему нужно как-то «просеять» разношерстную команду, отделить зерна от плевел, а уж потом можно всех громить направо и налево. Рассчитываю, что под руководством Семака «Зенит» выступит лучше, чем с Луческу и Манчини у руля, вмешается в борьбу за чемпионство и, возможно, даже дотянется до титула.

1 место. «Спартак»