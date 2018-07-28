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Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РПЛ 2018/2019

28 июля 2018, 13:15

До старта нового сезона РПЛ остались часы, самое время сделать на «Соккер.ру» прогнозы, к которым вернемся в конце чемпионата, чтобы понять, какие из нас с вами прогнозисты.

Два года подряд мы пророчили чемпионство «Зениту», но сначала подвел Луческу, а потом Манчини. «Спартак» и «Локомотив» стали заслуженными по итогу, но неожиданными чемпионами, предугадать их рывки не удалось. В этом году все еще сложнее, учитывая перестройку в ряде ведущих клубов, и, конечно, угадать всю таблицу целиком в жизни не получится – один шанс из миллиона расположить 16 команд в правильном порядке, но здесь нужно стремиться к максимуму, полагаясь на интуицию и получая удовольствие от самого процесса. Поехали! А вы присоединяйтесь, выкатывайте свои варианты итоговой таблицы РПЛ 2018/2019 в комментариях. 

16 место. «Анжи»

«Анжи» - странный клуб. Махачкалинцы по спортивному принципу вылетели из РПЛ, но выразили желание вернуться в элиту, если не станет кого-то из коллег. «Амкар» приказал долго жить, «Анжи» решил восстановить статус клуба Премьер-Лиги, но выясняется, что финансовая ситуация тяжелая, нет уверенности в том, что команда из столицы Дагестана доиграет сезон до конца. Правда, при этом в «Анжи» появляются новые игроки, что резонирует со словами официальных лиц и новостями о том, что молодежная команда не может вылететь на игру, так как клуб не сумел выкупить билеты. На сегодняшний день лучший набор атрибутов главного аутсайдера сезона именно у «Анжи».

15 место. «Оренбург»

Обладатель второй путевки в ФНЛ будет определяться в жестокой борьбе, в которую окажутся втянутыми несколько клубов. Почему подкидываю черную метку «Оренбургу»? Определенной причины нет, но по составу уральская команда одна из худших в РПЛ, опыт выхода в элитный дивизион и мгновенного вылета уже имеется, так какие причины у «Оренбурга» отказываться от исполнения роли команды-лифта? Типаж подходящий. 

14 место. «Арсенал»

У «Арсенала» может случиться плохой сезон следом за хорошим. В прошлом чемпионате туляки под руководством Миодрага Божовича запрыгнули в верхнюю часть турнирной таблицы, но толковому тренеру Кононову вряд ли удастся повторить этот результат. Олег Георгиевич недостаточно прагматичный для работы с середняками РПЛ, кроме того, у «Оружейников» есть проблемы с формированием команды: пока в основном составе только 16 футболистов. Понятно, привлекут молодежь и кого-то еще пригласят, но сезон уже стартует, некогда раскачиваться. 

13 место. «Енисей»

«Енисей» легко может оказаться и ниже, команду из Красноярска ждем в замыкающей четверке турнирной таблицы. Выходцам из ФНЛ трудно мигом освоиться на новом уровне, потому что разрыв между лигами у нас серьезный. Многое будет зависеть от того, готов ли Дмитрий Аленичев в угоду командным задачам наступить на горло собственной песне и строить игровую концепцию своей команды, отталкиваясь от кадровых возможностей, а не от романтических идей. 

12 место. «Крылья Советов»

Андрей Тихонов дебютирует в Премьер-Лиге в качестве главного тренера. В Самаре толковый коллектив, умеющий играть в футбол, однако «Крылышкам» нужно обрасти мясом прежде, чем претендовать на что-то серьезное. Для волжан 12-я строчка – последняя надежная позиция в РПЛ, не загоняющая в стыки и не ставящая сохранение прописки в элите под вопрос, а это уже будет успехом. 

11 место. «Урал»

По итогам предыдущего розыгрыша чемпионата России «Тосно» под руководством Дмитрия Парфенова заняло место в хвосте таблице, но там была особая ситуация в клубе, а в «Урале» все спокойно. Настолько спокойно, что можно финишировать в середине таблицы, параллельно выстраивая команду под себя и готовясь к «выстрелу» в следующей кампании. Впрочем, лидерам «Урал» наверняка попортит кровь и в ближайшем чемпионате, у Парфенова получится злая и зубастая команда.

10 место. «Уфа»

«Уфа» несколько раз успешно сработала на повышение, приход на тренерский мостик Сергея Семака после Виктора Ганчаренко полностью себя оправдал, команда финишировала на шестой строчке и даже получила билетик в Лигу Европы. Сумеет ли так же хорошо справиться 36-летний Сергей Томаров? Для меня это большой вопрос. Есть ощущение, что «Уфа» в грядущем сезоне сбросит обороты и возьмет паузу на перезагрузку. 

9 место. «Ростов»

Валерий, в тебя верят! «Ростов» Карпина по весенней части сезона не оставил целостного впечатления, да и особых причин для мощного прогресса или, наоборот, спада у «желто-синих» нет. Скорее всего, в лице «Ростова» получим веселого середняка Робин Гуда, который иногда будет отбирать очки у «богатых», чтобы потом дарить их «бедным». 

8 место. «Динамо»

Состав «Динамо» не претерпел разительных изменений в межсезонье, только громко обсуждаемый уход Александра Ташаева в «Спартак» стал ударом по команде, но «бело-голубые» уже подписали Жоаозиньо, который прикроет образовавшуюся лакуну в составе. «Динамо» финиширует там же, где и в прошлом чемпионате, но пройдет чемпионат в более ровном темпе.

7 место. «Ахмат»

Игорь Ледяхов показал себя грамотным тренером в концовке прошлого сезона, а я жду от «Ахмата» прогресса в новом розыгрыше РПЛ. У команды из Грозного есть все для успешного выступления: грамотный тренер, приличный подбор игроков, поддержка болельщиков и руководства республики. Как минимум в верхней половине турнирной таблицы «Ахмат» быть обязан. Любой другой результат – неудача. 

6 место. «Рубин»

Дайте Курбану Бердыеву Нобоа, Натхо и Попова, тогда он перевернет РПЛ! А вот без внятной кадровой подпитки не перевернет, хотя «Рубин» наверняка выступит лучше, чем в прошлом сезоне, поэтому станет клубом-связкой между лидерами и середняками. 

5 место. «Краснодар»

Ниже пятого места «Краснодар» не рухнет, но чутье подсказывает, что «Быков» ждет очень непростой сезон. Во-первых, команду покинул Андреас Гранквист. Швед хоть и не вратарь, но он точно половина команды. Во-вторых, другого лидера – Федора Смолова, придется приводить в себя после неудачного ЧМ-2018. В-третьих, в центре обороны пока пустовато, кроме Мартыновича и новичка Спайича играть там некому. В-четвертых, Мурад Мусаев еще не доказал, чего стоит на самом деле. Хотя, может быть, я сгущаю краски и у «Краснодара» все получится?

4 место. ЦСКА

ЦСКА этим летом переживает самое грандиозное кадровое обновление за 15 лет. Парадом командует Виктор Ганчаренко, выходит у него совсем неплохо, если учесть результат в матче за Суперкубок России. Но объектных трудностей на этапе роста у армейцев будет много, тем более опытных игроков, многолетних лидеров меняют не звезды, а молодежь или купленные за небольшие деньги легионеры. Определенный спад результатов случится, но ЦСКА останется полноправным участником группы лидеров.
Суперкубок России разыгран: настырный ЦСКА дожал чемпиона

3 место. «Локомотив»

«Локомотив» разочаровал в матче за Суперкубок, но это только начало сезона, Юрий Семин еще приведет в порядок свою команду. Впрочем, повторения прошлогоднего результата от железнодорожников не жду, соперники и прямые конкуренты отнесутся серьезнее к действующему чемпиону, «Локо» потратит много сил и эмоций в Лиге чемпионов. За счет чего прибавит команда Семина, пока не видно. А чтобы защитить титул, нужно именно прибавить, оставаться на прежнем уровне недостаточно.

2 место. «Зенит»

У Бердыева чутье, что «Зенит» выиграет чемпионат и закончит с большим отрывом от конкурентов. Впрочем, Курбан Бекиевич строит гипотезу вокруг сильной полузащиты, в которую «сине-бело-голубые» вернут Игоря Денисова и поставят его в паре с Кристианом Нобоа. А как насчет аргентинцев, которые тоже хотят играть? У Сергея Семака непростая задача, ему нужно как-то «просеять» разношерстную команду, отделить зерна от плевел, а уж потом можно всех громить направо и налево. Рассчитываю, что под руководством Семака «Зенит» выступит лучше, чем с Луческу и Манчини у руля, вмешается в борьбу за чемпионство и, возможно, даже дотянется до титула. 

1 место. «Спартак»

«Спартак» вышел на первое место в прогнозе по совокупности факторов. Во-первых, по составу «красно-белые» никому в РПЛ как минимум не уступают, даже «Зениту». Во-вторых, у этой команды и этого тренера уже есть совместный опыт – как чемпионский, так и постчемпионский, где были набиты шишки и продегустировано большое разочарование. В-третьих, в кои-то веки в «Спартаке» все тихо-мирно, все работают на своих местах, не делят власть и сферы влияния. «Спартак» - один из главных претендентов на титул, хотя от веселой команды и веселого клуба можно ожидать чего угодно, даже возвращения на пятое место. 

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Тажутин Артур
Тажутин Артур
16 августа в 12:14
Автор не за то взялся, ему бы фантастику писать.
Dominators
Dominators
30 июля в 16:46
Зенит ,ЦСКА ,Спартак будут бороться за тройку У Зенита все впоряде во всем ,ЦСКА наварил бабла ,в Спартаке Карерре верят .. Локо сдохнет на 2 фронта .Краснодар 5 -6 с таким тренером .Рубин ,аля -Ростов ,и сам Ростов команды загадки , но не ниже 6-7 места . Внизу будет бойня ,в которой уцелеют Енисей ,аля Амкар и Крылья . А вот Уфа и Тула скатятся вниз .Урал ,Ахмат и Динамо ,ну не верю в гений Хохлова и Ледяхова . середняки .Вылетят напрямую Оренбург и Тула .Если Анжи найдет денег ,то останется 100 процентов .У команды огромный опыт в борьбе за выживание .Я выразил свое личное мнение ,упаси Господь ,никого не оскорблял ,просто так думаю .
Betman
Betman
30 июля в 12:20
ᅠ:
Пора уже подумать об объединении Зенита и ЦСКА в один клуб а-ля ФК ЗеКА, чтобы их фанаты наконец-то слились воедино. А то уже до смешного доходит как фанаты коней полируют газпромовскому клубу их газовые трубы и как в ответ на это фанаты лифта отвечают не менее тщательным полированием подков у коней.
Это как у Крылова: За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку.
Betman
Betman
30 июля в 12:16
Дед за ЦСКА:
Не анализ а бред сивой кобылы. Не удивительно, а автор кто?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    29 июля в 18:56
    Эта "аналитика" похоже от слова "67". Что там, что тут - одинакового качества продукты
    Фата лист
    Фата лист
    29 июля в 10:17
    16) Оренбург
    15) Анжи
    14) Урал
    13) Енисей
    12) Уфа
    11) Крылья Советов
    10) Арсенал
    9) Ахмат
    8) Динамо
    7) Ростов
    6) Рубин
    5) Краснодар
    4) Локомотив
    3) Спартак
    2) Зенит
    1) ЦСКА
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    29 июля в 09:51
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      29 июля в 08:59
      1.Спартак
      2.Зенит
      3.ЦСКА
      4.Краснодар
      5.Локомотив
      6.Рубин
      7.Динамо
      8.Терек
      9.Ростов
      10.Уфа
      11.Крылья Советов
      12.Анжи
      13.Урал
      14.Арсенал
      15.Енисей
      16.Оренбург
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
      29 июля в 03:11
      ЦСКА Краснодар Спартак
      Рубин скорее всего ниже 10 го места , вероятно стыки.
      Сергей Суровый
      Сергей Суровый
      28 июля в 21:31
      1.Зенит 2.Краснодар 3.ЦСКА Спартак в лучшем случае на 5ом месте)
      kts
      kts
      28 июля в 21:21
      1. ЦСКА 2. РУБИН 3. ЗЕНИТ 10. СПАРТАК
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      28 июля в 17:49
      Не анализ а бред сивой кобылы.
      Не удивительно, а автор кто?
      ᅠ
      28 июля в 15:41
      mangoх12:
      Я понял автора , он реально понимает, что Федун продолжит заряжать судей как в прошлых сезонах и тут конечно у них самый большой шанс ..но думаю даже это их не спасет
      ...Я понял автора...

      А ты оптимист, я погляжу)
      ᅠ
      28 июля в 15:39
      Пора уже подумать об объединении Зенита и ЦСКА в один клуб а-ля ФК ЗеКА, чтобы их фанаты наконец-то слились воедино. А то уже до смешного доходит как фанаты коней полируют газпромовскому клубу их газовые трубы и как в ответ на это фанаты лифта отвечают не менее тщательным полированием подков у коней.
      mangoх12
      mangoх12
      28 июля в 15:39
      Я понял автора , он реально понимает, что Федун продолжит заряжать судей как в прошлых сезонах и тут конечно у них самый большой шанс ..но думаю даже это их не спасет
      Беланов
      Беланов
      28 июля в 15:34
      1. Зенит
      2. ЦСКА
      3. Краснодар
      4. Локомотив
      5. спартак
      scikuni
      scikuni
      28 июля в 15:21
      бред краснодар похоронили зато цска выше поставили
      а время спартака еще не пришло, 14 лет впереди
      ЦСКА Самый титулованный
      ЦСКА Самый титулованный
      28 июля в 14:47
      Пупсикам уже давно пора усвоить - нет юбилея Симоняна, нет чемпионства!
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн
      28 июля в 14:38
      Провокация co cвиным оттенком
      борька
      борька
      28 июля в 14:37
      1. Зенит
      2. Рубин
      3. Ростов
      Эти три команды готовились к чемпионату, остальные яйца катали!
      FILL3286
      FILL3286
      28 июля в 14:34
      Miaf:
      ЧТо самое интересное все бомжи на соккере сейчас завидуют и злятся от того, что их клуб уже 2й год подряд заканчивает ниже нормальных топовых команд.
        Miaf
        Miaf
        28 июля в 14:32
        Lazurny:
        Спартак вылетит в ФНЛ, давно туда просится.
        Решил по примеру литейного самолайканьем заняться?)
        Степан капуста
        Степан капуста
        28 июля в 14:28
        Как бы мне не было обидно, я соглашусь, мы пока что не достойны победы, но у нас все еще впереди, клуб только перестраивается. Спартак на сегодняшний момент выглядит лучше и сильнее.
        Александр Северный
        Александр Северный
        28 июля в 14:26
        Пишут ерунду, зная, что чемпионом станет Зенит.
        Miaf
        Miaf
        28 июля в 14:25
        FILL3286:
        Уже бестолку кого приглашать в этот проект! Там хоть мутко или лапочкина ставь,делов все ровно уже не будет!! 3 состава минимум,состав почти второсортных Аргентинцев,дзюба,заболотный,кокорин--ну что с этим балластом можно выиграть?? Просто повторюсь идет отмытие народных денег!! Получают по 5-7 млн,а андерлехт и лейпциг пройти не могут!! Просто стыдно за них и все)))
        ЧТо самое интересное все бомжи на соккере сейчас завидуют и злятся от того, что их клуб уже 2й год подряд заканчивает ниже нормальных топовых команд.
        Binger
        Binger
        28 июля в 14:24
        Статья спартаковско-наиглупейшая, только потешить после семинолия хрюканов.
        Alladins
        Alladins
        28 июля в 14:23
        Чемпионом спартак станет только через 14 лет, не нужно питать напрасные надежды.
        FILL3286
        FILL3286
        28 июля в 14:22
        Miaf:
        я уже предугадываю , захотят вернуть Адвоката, и через год повторится все снова.
        Уже бестолку кого приглашать в этот проект!
        Там хоть мутко или лапочкина ставь,делов все ровно уже не будет!!
        3 состава минимум,состав почти второсортных Аргентинцев,дзюба,заболотный,кокорин--ну что с этим балластом можно выиграть??
        Просто повторюсь идет отмытие народных денег!!
        Получают по 5-7 млн,а андерлехт и лейпциг пройти не могут!!
        Просто стыдно за них и все)))
        ChsZ
        ChsZ
        28 июля в 14:21
        1. Зенит 2. ЦСКА 3. Краснодар.
        Lazurny
        Lazurny
        28 июля в 14:20
        Спартак вылетит в ФНЛ, давно туда просится.
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