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Ковач: «Роналду - игрок мирового класса, но Месси лучший для меня»

сегодня, 12:30

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поразмышлял об извечной теме противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Реал» изменился после ухода Роналду, но он остается очень сильной командой. Здорово побеждать в Лиге чемпионов три года подряд, но нужно и не забывать, что «сливочные» только раз выиграли чемпионат Испании за последние три года. Это доказывает, что успешно выступать во всех турнирах сразу очень сложно.

Для меня Лионель Месси - лучший. Такое мнение у меня было раньше и таковым оно и останется. Роналду тоже игрок мирового класса, я впечатлен им. Он многого достиг тренировками. Есть много футболистов, одаренных от природы, но этот талант еще нужно развивать.

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 12:44
У Баварии тяжелые времена настали. Давно заметил, если тренеру нравится больше меська, то больших успехов от него ждать не стоит. Но чемпионат Германии возьмёт конечно. Кто ж с Баварией чемпионат Германии не возьмёт.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:40
Их противостояние подходит к концу
Увы.....
Alladins
Alladins
сегодня в 12:40
Надоели с глупыми спорами.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 12:39
Для меня тоже!!!
DXTK
DXTK
сегодня в 12:39
люди разбирающиеся в футболе говорят Месси лучший, все остальные это любители сосисонов восхваляющиеся от Роналду.
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 12:37
Такое про Месси говорит весь мир, тренера сильнейших сборных,клубов Великие футболисты вроде Пеле,Марадоны, Мюллера и т.д. и только фанаты сливочных не признают это никогда...Месси есть лучший игрок мира!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:37
Их противостояние подходит к концу
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