Ковач: «Роналду - игрок мирового класса, но Месси лучший для меня»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поразмышлял об извечной теме противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Реал» изменился после ухода Роналду, но он остается очень сильной командой. Здорово побеждать в Лиге чемпионов три года подряд, но нужно и не забывать, что «сливочные» только раз выиграли чемпионат Испании за последние три года. Это доказывает, что успешно выступать во всех турнирах сразу очень сложно.

Для меня Лионель Месси - лучший. Такое мнение у меня было раньше и таковым оно и останется. Роналду тоже игрок мирового класса, я впечатлен им. Он многого достиг тренировками. Есть много футболистов, одаренных от природы, но этот талант еще нужно развивать.