Маттеус: «В Германии смеются над постоянными жалобами Моуриньо»

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус считает, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо специально конфликтует с прессой и жалуется, чтобы отвлечь внимание.

Моуриньо любит создавать скандальную ситуацию вокруг своей персоны, чтобы отвлекать внимание. В Германии мы над этим смеемся. Моуриньо просто выбирает тему, чтобы пожаловаться, будь то трансферы, подготовка команды или тренер соперника.

Жозе хочет дисциплины, особенно в защите. А тот же Гвардиола любит атакующую игру. Поэтому я предпочитаю наблюдать за командами Гвардиолы.