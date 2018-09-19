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Маттеус: «В Германии смеются над постоянными жалобами Моуриньо»

сегодня, 11:30

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус считает, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо специально конфликтует с прессой и жалуется, чтобы отвлечь внимание.

Моуриньо любит создавать скандальную ситуацию вокруг своей персоны, чтобы отвлекать внимание. В Германии мы над этим смеемся. Моуриньо просто выбирает тему, чтобы пожаловаться, будь то трансферы, подготовка команды или тренер соперника.

Жозе хочет дисциплины, особенно в защите. А тот же Гвардиола любит атакующую игру. Поэтому я предпочитаю наблюдать за командами Гвардиолы.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:04
А в Германии не смеются над игрой своей сборной, сравнивая её со сборной времён Маттеуса?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил sihafazatron
сегодня в 11:58
ни только в германии смеются над жозиком))
В Португалии каждое его слово конспектируют и заучивают наизусть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:32
ни только в германии смеются над жозиком))
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