Синодзука: «Давыдов - реально русский Месси»

Бывший игрок «Спартака» Иппэй Синодзука поделился мнением о нападающем «красно-белых» Денисе Давыдове.

Синодзука по окончании сезона-2016/2017 покинул «Спартак» в качестве свободного агента, а Давыдов в данный момент выступает в юрмальском «Спартаке» на правах аренды.

Давыдов – реально русский Месси. Лично я ни в России, ни в Японии таких талантливых футболистов не встречал.

Не знаю, что мешает ему раскрыть талант. Может, ему тренеры не доверяли. На мой взгляд, уже в 18 лет Давыдов мог быть звездой Премьер-Лиги. Он умел на футбольном поле все. Надеюсь, все у него еще сложится.