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Синодзука: «Давыдов - реально русский Месси»

сегодня, 11:51

Бывший игрок «Спартака» Иппэй Синодзука поделился мнением о нападающем «красно-белых» Денисе Давыдове

Синодзука по окончании сезона-2016/2017 покинул «Спартак» в качестве свободного агента, а Давыдов в данный момент выступает в юрмальском «Спартаке» на правах аренды.

Давыдов – реально русский Месси. Лично я ни в России, ни в Японии таких талантливых футболистов не встречал.

Не знаю, что мешает ему раскрыть талант. Может, ему тренеры не доверяли. На мой взгляд, уже в 18 лет Давыдов мог быть звездой Премьер-Лиги. Он умел на футбольном поле все. Надеюсь, все у него еще сложится.

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Все комментарии
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 12:33
в Испании, самого Месси называют аргентинским Давыдовым.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 12:32
Только от спартачей такой бред можно услышать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:29
ДАВЫДОВ - РУССКИЙ МЕССИ, СЛУЦКИЙ - РУССКИЙ МОУРИНЬЁ, ДЗЮБА - РУССКИЙ ИБРАГИМОВИЧ... ОСТАЛОСЬ ПОНЯТЬ КТО У НАС РУССКИЙ КРИШТИАНА И РУССКИЙ НОЙЕР ! ГЫ-ГЫ
Если уж быть последовательным с Синодзукой, русский Нойер - Ребров, русский Криштиану - Жиго лет через 5, когда его натурализуют (только в смысле гражданства, конечно).
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:26
ДАВЫДОВ - РУССКИЙ МЕССИ,
СЛУЦКИЙ - РУССКИЙ МОУРИНЬЁ,
ДЗЮБА - РУССКИЙ ИБРАГИМОВИЧ...

ОСТАЛОСЬ ПОНЯТЬ КТО У НАС РУССКИЙ КРИШТИАНА И РУССКИЙ НОЙЕР !

ГЫ-ГЫ
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 12:14
Кто все эти люди?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:08
синий дзука) че еще от него ждать)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:59
А что же Карпин зевает? Он про прибалтов всё должен знать!
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 11:59
опять...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:55
Грамотный троллинг, Синодзука)
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