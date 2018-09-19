«Спартак-2» одержал разгромную победу над «Краснодаром-2»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 60’ Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:0 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.42 2.82 3.44
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 89’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:3 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 89’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.78 3.42 2.53
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.39 4.40 9.90
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 1:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.50 3.88 1.72
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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«Спартак-2» одержал разгромную победу над «Краснодаром-2»

сегодня, 19:48
Краснодар-2Логотип футбольный клуб Краснодар-20 : 3Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2Матч завершен

«Спартак-2» одержал разгромную выездную победу над второй командой «Краснодара» в матче 12-го тура ФНЛ. Все голы были забиты в первом тайме.

Краснодар, Стадион Академии ФК «Краснодар»

«Краснодар-2» – «Спартак-2» – 0:3 (0:3)
Голы: Нимели 13, Руденко 25, Пантелеев 40

«Краснодар-2»: Сафонов, Марков (Бочко 46), Татаев, Голубев, Страндберг (Таранов 46), Ивашин, Мацукатов (Халназаров 75), Окриашвили (Черников 46), Григорян, Сулейманов , Онугха
Главный тренер: Пикущак Игорь.

«Спартак-2»: Терёшкин, Маслов, Гапонов, Воропаев, Миронов, Бакаев (Тиуб 59), Полубояринов (Лихачев 82), Пантелеев, Нимели (Тюнин 76), Мелкадзе, Руденко (Рудковский 66)
Главный тренер: Булатов Виктор.

Предупреждения: Руденко 20, Ивашин 39, Сулейманов 73

Судья: Низовцев Игорь.

Ранее в том же туре «Зенит-2» добыл свою первую победу в сезоне.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
сегодня в 20:43
Ну вот, пупсики и там купили.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 20:42
Молодцы!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:04
Вторые команды торгуют результатами.
Sergus
Sergus
сегодня в 19:57
Пупсиков-2 лайкнули или Краснодар-2 расслабился.
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