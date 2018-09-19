«Спартак-2» одержал разгромную победу над «Краснодаром-2»

сегодня, 19:48

«Спартак-2» одержал разгромную выездную победу над второй командой «Краснодара» в матче 12-го тура ФНЛ . Все голы были забиты в первом тайме.

Краснодар, Стадион Академии ФК «Краснодар»

«Краснодар-2» – «Спартак-2» – 0:3 (0:3)

Голы: Нимели 13, Руденко 25, Пантелеев 40

«Краснодар-2»: Сафонов, Марков (Бочко 46), Татаев, Голубев, Страндберг (Таранов 46), Ивашин, Мацукатов (Халназаров 75), Окриашвили (Черников 46), Григорян, Сулейманов , Онугха

Главный тренер: Пикущак Игорь.

«Спартак-2»: Терёшкин, Маслов, Гапонов, Воропаев, Миронов, Бакаев (Тиуб 59), Полубояринов (Лихачев 82), Пантелеев, Нимели (Тюнин 76), Мелкадзе, Руденко (Рудковский 66)

Главный тренер: Булатов Виктор.

Предупреждения: Руденко 20, Ивашин 39, Сулейманов 73

Судья: Низовцев Игорь.

Ранее в том же туре «Зенит-2» добыл свою первую победу в сезоне.