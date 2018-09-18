  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

«Шальке» и «Порту» сыграли вничью

вчера, 23:54
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Шальке» сыграл вничью с «Порту» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»

«Шальке» - «Галатасарай» 1:1 (0:0)
Голы: Эмболо 64 - Отавиньо 75 (пенальти)

Нереализованный пенальти: - Теллес 13

«Шальке-04»: Ферманн, Налдо, Настасич, Сане, Бенталеб, Сердар (Арит 84), МакКенни, Калиджури, Эмболо (Бургшталлер 72), Ут (Коноплянка 65), Шёпф
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Порту»: Касильяс, Габриэль Милитао, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Эррера, Данилу, Браими (Оливейра 82), Отавиньо (Эрнани 90), Марега, Абубакар (Хесус Корона 60)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.

Предупреждения: Эмболо 27, Ут 53, Хесус Корона 78, Эррера 86

В другом матче этой группы «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наингголан: «Мы заслужили победу, поскольку хорошо играли»
Сегодня, 00:17 1
«Наполи» не смог сломить сопротивление «Црвены Звезды»
Вчера, 23:53 16
Фирмино в компенсированное время принес «Ливерпулю» победу над ПСЖ
Вчера, 23:53 74
Мадридский «Атлетико» одержал волевую победу над «Монако»
Вчера, 23:53 6
«Галатасарай» отправил три безответных мяча в ворота «Локомотива»
Вчера, 23:52 155
«Барселона» громит ПСВ. Месси забил три гола
Вчера, 21:48 118
Обсудить
Все комментарии
Killabyte
Killabyte
сегодня в 00:06
Тот самый Эмболо забил вместо которого мы взяли никчемного Смолова
Digger88
Digger88
сегодня в 00:03
«Шальке» сыграл вничью с «Порту» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»

«Шальке» - «Галатасарай» 1:1 (0:0)
Голы: Эмболо 64 - Отавиньо 75 (пенальти)

Опечаточка.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100