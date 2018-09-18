«Шальке» и «Порту» сыграли вничью

«Шальке» сыграл вничью с «Порту» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»
«Шальке» - «Галатасарай» 1:1 (0:0)
Голы: Эмболо 64 - Отавиньо 75 (пенальти)
Нереализованный пенальти: - Теллес 13
«Шальке-04»: Ферманн, Налдо, Настасич, Сане, Бенталеб, Сердар (Арит 84), МакКенни, Калиджури, Эмболо (Бургшталлер 72), Ут (Коноплянка 65), Шёпф
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Порту»: Касильяс, Габриэль Милитао, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Эррера, Данилу, Браими (Оливейра 82), Отавиньо (Эрнани 90), Марега, Абубакар (Хесус Корона 60)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.
Предупреждения: Эмболо 27, Ут 53, Хесус Корона 78, Эррера 86
В другом матче этой группы «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю».
Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»
«Шальке» - «Галатасарай» 1:1 (0:0)
Голы: Эмболо 64 - Отавиньо 75 (пенальти)
Опечаточка.
Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»
«Шальке» - «Галатасарай» 1:1 (0:0)
Голы: Эмболо 64 - Отавиньо 75 (пенальти)
Опечаточка.