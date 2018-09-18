«Наполи» не смог сломить сопротивление «Црвены Звезды»

В матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» и «Наполи» расписали мировую.
Белград, стадион «Райко Митич»
«Црвена Звезда» – «Наполи» – 0:0
«Црвена Звезда»: Борян, Савич, Дегенек, Родич, Стойкович, Чаушич, Крстичич, Йовичич (Йованчич 56), Боаки (Павков 81), Марин (Шимич 87), Бен Набуан
Главный тренер: Милойевич Владан.
«Наполи»: Оспина, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Хисай, Руис, Зелински (Гамшик 75), Аллан (Мертенс 61), Милик, Инсинье, Кальехон (Унас 75)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Аллан 17, Крстичич 37, Дегенек 55, Альбиоль 57, Милик 90+2.
В параллельном матче группы С «Ливерпуль» обыграл ПСЖ.