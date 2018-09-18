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«Наполи» не смог сломить сопротивление «Црвены Звезды»

вчера, 23:53
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» и «Наполи» расписали мировую.

Белград, стадион «Райко Митич»

«Црвена Звезда» – «Наполи» – 0:0

«Црвена Звезда»: Борян, Савич, Дегенек, Родич, Стойкович, Чаушич, Крстичич, Йовичич (Йованчич 56), Боаки (Павков 81), Марин (Шимич 87), Бен Набуан
Главный тренер: Милойевич Владан.

«Наполи»: Оспина, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Хисай, Руис, Зелински (Гамшик 75), Аллан (Мертенс 61), Милик, Инсинье, Кальехон (Унас 75)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Аллан 17, Крстичич 37, Дегенек 55, Альбиоль 57, Милик 90+2.

В параллельном матче группы С «Ливерпуль» обыграл ПСЖ.

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Все комментарии
SSC1
SSC1
сегодня в 01:04
да еще эти два крахабора в защите никчемные, мля я один это все вижу или нет...
SSC1
SSC1
сегодня в 01:03
мда, Лаурентис убил команду, взял никому не нужного физрука, да он всегда берет то что никому не нужно, з.б.л уже...я уже после жребия, а вернее после назначения физрука понял что ничего не светит, ска неужели он не видит, то что движет команду не в нужное русло??? талбаеп
sihafazatron
sihafazatron ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:38
Я к тому, что он любитель вставить свои пять копеек.
да без этого никак, видимо совсем скучно человеку)
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил sihafazatron
сегодня в 00:37
да возможно) никогда не понимал для чего делать 100 разных аккаунтов))
Я к тому, что он любитель вставить свои пять копеек.
sihafazatron
sihafazatron ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:36
По-моему, это клон местного Нассера. "Жуткий", "самый добрый", только ава не меняется. К тому же почерк его прослеживается.
да возможно) никогда не понимал для чего делать 100 разных аккаунтов))
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил sihafazatron
сегодня в 00:33
с последним предложением согласен. но парма и торино в лч? ты серьезно?
По-моему, это клон местного Нассера. "Жуткий", "самый добрый", только ава не меняется. К тому же почерк его прослеживается.
sihafazatron
sihafazatron ответил самый добрый
сегодня в 00:32
Ну, ты же спросил кто может заменить, а я привёл пример не по возможным результатам в чемпионате для участия в ЛЧ, а как пример команд с желанием побеждать. Интер, Наполи или Милан, да и Рома отчасти, стараются попасть в ЛЧ и на этом задачу считают выполненной - не выкладываются на все 100%. А Парма билась бы, цеплялась и пыталась. Разве даже нынешняя Парма слабее той же ЦЗ?
наверно не слабее, правда я их игру не видел последние лет 10 наверно)) но наполи явно ниче не светит в этой лч, это уже понятно
самый добрый
самый добрый ответил sihafazatron
сегодня в 00:28
с последним предложением согласен. но парма и торино в лч? ты серьезно?
Ну, ты же спросил кто может заменить, а я привёл пример не по возможным результатам в чемпионате для участия в ЛЧ, а как пример команд с желанием побеждать. Интер, Наполи или Милан, да и Рома отчасти, стараются попасть в ЛЧ и на этом задачу считают выполненной - не выкладываются на все 100%. А Парма билась бы, цеплялась и пыталась. Разве даже нынешняя Парма слабее той же ЦЗ?
sihafazatron
sihafazatron ответил самый добрый
сегодня в 00:25
Лацио, Парма, Торино - любой клуб, который готов недостаток мастерства компенсировать самоотдачей. Наполи имеет состав, который должен даже в гостях громить ЦЗ, а они даже один мяч забить не в состоянии.
с последним предложением согласен. но парма и торино в лч? ты серьезно?
самый добрый
самый добрый ответил sihafazatron
сегодня в 00:23
и кто вместо них выступит лучше?
Лацио, Парма, Торино - любой клуб, который готов недостаток мастерства компенсировать самоотдачей. Наполи имеет состав, который должен даже в гостях громить ЦЗ, а они даже один мяч забить не в состоянии.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:07
помойка и здесь обделалась. видимо стандартный алпн на сезон. слить лч чтобы побороться с юве за скудетто. потом слить скудетто чтобы побороться за кубок италии. ну и в конце выиграть 92етто.
da da da
da da da
сегодня в 00:06
что взять с Наполи,без тренера им ничего не светит в ЛЧ.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 00:05
Аххххаххахаааха. Выкуси, Аурелио.
sihafazatron
sihafazatron ответил juvenale
сегодня в 00:05
снова это неаполитанское позорище позорит Италию....они уже даже црвену звезду обыграть не в состоянии...надеюсь их не будет в следующем сезоне в ЛЧ
и кто вместо них выступит лучше?
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 00:01
Аххххаххахаааха. Выкуси, Аурелио.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:01
Папо Карло продолжает Европейское Дело Сарри. Похоже с Красной Звездой будут разыгрывать путёвку в ЛЕ.
juvenale
juvenale
вчера в 23:57
снова это неаполитанское позорище позорит Италию....они уже даже црвену звезду обыграть не в состоянии...надеюсь их не будет в следующем сезоне в ЛЧ
dimarik_86
dimarik_86
вчера в 23:54
Звезда красавцы!
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