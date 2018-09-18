  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

Мадридский «Атлетико» одержал волевую победу над «Монако»

вчера, 23:53
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Мадридский «Атлетико» обыграл «Монако» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Монако, стадион «Луи-Дозьем»

«Монако» - «Атлетико» 1:2 (1:2)
Голы: Грандсер 18 - Диего Коста 31, Хименес 45+1

«Монако»: Бенальо, Сидибе, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Н'Дорам, Тилеманс, Аолу (Траоре 69), Грандсер (Силла 77), Шадли (Мбула 58), Фалькао
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Родриго Эрнандес, Сауль, Коке, Корреа (Лемар 70), Диего Коста, Гризманн
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Фалькао 11, Хименес 48, Сидибе 52, Траоре 78, Диего Коста 90+3

Судья: Коллам Уильям.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В другом матче этой группы дортмундская «Боруссия» с большим трудом обыграла «Брюгге».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наингголан: «Мы заслужили победу, поскольку хорошо играли»
Сегодня, 00:17 1
«Шальке» и «Порту» сыграли вничью
Вчера, 23:54 2
«Наполи» не смог сломить сопротивление «Црвены Звезды»
Вчера, 23:53 18
Фирмино в компенсированное время принес «Ливерпулю» победу над ПСЖ
Вчера, 23:53 78
«Галатасарай» отправил три безответных мяча в ворота «Локомотива»
Вчера, 23:52 156
«Барселона» громит ПСВ. Месси забил три гола
Вчера, 21:48 119
Обсудить
Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 00:33
не тянет Монако без Головина
drug01
drug01
сегодня в 00:07
Молодцы с трудной победой!
da da da
da da da
сегодня в 00:04
Атлетико с победой,Коста конечно в топ 3 лучших форвардов планеты.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:03
ожидаемо. атлеты должны с первого места выходить
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 00:02
Без головы французам не катит) надеюсь на следующую игру выпустят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100