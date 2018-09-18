Мадридский «Атлетико» одержал волевую победу над «Монако»

Мадридский «Атлетико» обыграл «Монако» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» - «Атлетико» 1:2 (1:2)
Голы: Грандсер 18 - Диего Коста 31, Хименес 45+1
«Монако»: Бенальо, Сидибе, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Н'Дорам, Тилеманс, Аолу (Траоре 69), Грандсер (Силла 77), Шадли (Мбула 58), Фалькао
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Родриго Эрнандес, Сауль, Коке, Корреа (Лемар 70), Диего Коста, Гризманн
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Фалькао 11, Хименес 48, Сидибе 52, Траоре 78, Диего Коста 90+3
Судья: Коллам Уильям.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В другом матче этой группы дортмундская «Боруссия» с большим трудом обыграла «Брюгге».