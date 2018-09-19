«Зенит-2» одержал первую победу в сезоне

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.06 3.30 3.78
18:30 33’ Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.09 2.80 4.50
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 3’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 32’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.48 2.65 3.60
18:00 49’ Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 46’ Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 3’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.83 3.44 2.69
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.44 4.65 9.10
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.186 8.40 17.00
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.45 11.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.84 1.74
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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«Зенит-2» одержал первую победу в сезоне

сегодня, 17:30
СибирьЛоготип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2Матч завершен

«Зенит-2» оказался сильнее «Сибири» в матче 12-го тура ФНЛ. Это первая победа петербургской команды в этом сезоне.

Новосибирск, стадион «Спартак»

«Сибирь» – «Зенит-2» – 0:1 (0:0)
Гол: Иванов 63

«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Смирнов, Курбанов, Азаров, Киреенко, Свежов, Галыш, Житнев
Главный тренер: Баскаков Василий.

«Зенит-2»: Кизеев, Синяк, Скроботов, Терентьев, Бугриев, Иванов (Воробьев 82), Богаев (Пенчиков 90+1), Мусаев, Плетнев (Макеев 88), Камышев, Прудников (Бачинский 90)
Главный тренер: Радимов Владислав.

Предупреждения: Камышев 7, Мусаев 22, Аравин 57, Азаров 85

Судья: Кукуляк Евгений.

Все результаты 11-го тура ФНЛ

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:57
Тоже хотел потролить кота.
Опередил))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Faustello
сегодня в 18:43
Беру свои слова обратно, Спартак-2 просто разбирает нас как детей (((
Учителя.
Краснодар-2 0:3... СПАРТАК-2
Faustello
Faustello
сегодня в 18:40
Беру свои слова обратно, Спартак-2 просто разбирает нас как детей (((
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 18:24
Поздравляю бомжей 2 с этим достижением. Там же были бы и бомж - 1, если б не газпром.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 18:23
Радимов пришёл порядок навёл
Palex
Palex ответил mikysss
сегодня в 18:16
оооооо.... на любой ветке про Спартак, КБ тока процентов 10, остальной сброд конебомжатский и их подсералы
Себя ты к сброду не относишь?
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 18:10
Жаль Сибирь .
Faustello
Faustello
сегодня в 18:00
Во дают мелкие бомжики )))
Ща мы спартачей мелких будем учить играть в футбол )))
mikysss
mikysss ответил Palex
сегодня в 17:58
А почему тебя это беспокоит,вроде не о Спартаке речь?
оооооо.... на любой ветке про Спартак, КБ тока процентов 10, остальной сброд конебомжатский и их подсералы
Гавроша
Гавроша
сегодня в 17:56
Наконец-то.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 17:55
А что, судя по новости, на каком основании Зениту-2 разрешили 4 замены сделать?
Abordage
Abordage
сегодня в 17:51
Пупсикам-2 стоит призадуматься.
Palex
Palex ответил mikysss
сегодня в 17:50
Достойная смена растет... Хотя , о чем это я? У нас же денег полно народных, купим легионеров подороже и еще какой нибудь клуб без лидеров оставим, посадим их лавку полировать и будем зарплату платить. А молодежь своя, а на кой она сдалась...
А почему тебя это беспокоит,вроде не о Спартаке речь?
Abverin
Abverin ответил Bekelman55
сегодня в 17:49
блииин. Ведь еще думал что на победу ставить нужно. Но поставил на ничью. Блиииин
Это ты дал маху.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 17:46
Зря лазурное гойло
Убрало с ворот гойло
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 17:46
блииин. Ведь еще думал что на победу ставить нужно. Но поставил на ничью. Блиииин
tuman960
tuman960
сегодня в 17:43
ответ Горшкову на его жалобы по поводу увольнения!!Уволил и 2 ничьих и победа и состав тот же!!!-
Sergus
Sergus
сегодня в 17:42
Зенит-2 с победой, дела пошли.
juchok
juchok
сегодня в 17:37
завтра снег пойдет!
mikysss
mikysss
сегодня в 17:36
Достойная смена растет... Хотя , о чем это я? У нас же денег полно народных, купим легионеров подороже и еще какой нибудь клуб без лидеров оставим, посадим их лавку полировать и будем зарплату платить. А молодежь своя, а на кой она сдалась...
VV V
VV V
сегодня в 17:36
Всё....теперь государственный Газпром выпишет каждому полуфутболисту по годовой премии !
P.S. не в бомжа государственный корм, не в бомжа !!!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 17:33
Можно расформировывать на пике славы
fcspartak
fcspartak
сегодня в 17:31
Почем Сибирь?)
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