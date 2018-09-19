«Зенит-2» одержал первую победу в сезоне

«Зенит-2» оказался сильнее «Сибири» в матче 12-го тура ФНЛ. Это первая победа петербургской команды в этом сезоне.
Новосибирск, стадион «Спартак»
«Сибирь» – «Зенит-2» – 0:1 (0:0)
Гол: Иванов 63
«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Смирнов, Курбанов, Азаров, Киреенко, Свежов, Галыш, Житнев
Главный тренер: Баскаков Василий.
«Зенит-2»: Кизеев, Синяк, Скроботов, Терентьев, Бугриев, Иванов (Воробьев 82), Богаев (Пенчиков 90+1), Мусаев, Плетнев (Макеев 88), Камышев, Прудников (Бачинский 90)
Главный тренер: Радимов Владислав.
Предупреждения: Камышев 7, Мусаев 22, Аравин 57, Азаров 85
Судья: Кукуляк Евгений.