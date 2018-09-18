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Фирмино в компенсированное время принес «Ливерпулю» победу над ПСЖ

вчера, 23:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу в первом матче группового раунда Лиги чемпионов. Мерсисайдцы обыграли другую команду, которая любит атаковать - ПСЖ. Сперва Килиан Мбаппе приблизил парижан к ничьей, но Роберто Фирмино, оставшийся сперва в запасе из-за травмы, забил решающий гол в компенсированное время.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Пари Сен-Жермен» – 3:2 (2:1)
Голы: Старридж 30, Милнер 36 (пенальти), Фирмино 90+1 - Менье 40, Мбаппе 83

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Мане (Фабиньо 90+3), Старридж (Роберто Фирмино 70), Салах (Шакири 85)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Бернат, Кимпембе, Силва, Менье, Анхель Ди Мария (Чупо-Мотинг 81), Маркиньос, Рабьо, Неймар, Кавани (Дракслер 80), Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: ван Дейк 27, Менье 45

Судья: Чакир Чунейт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече «Црвена Звезда» и «Наполи» сыграли вничью, а это значит, что «Ливерпуль» возглавил группу С.

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Все комментарии
Martini1987
Martini1987
сегодня в 01:11
Фирмино не нужен второй глаз, чтобы забивать голы) Заслуживает ордена Кутузова за победу над французами)))
Andrvishnyak
Andrvishnyak
сегодня в 01:10
Колбаса с отходов отправила парижан
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил заDOOMчивый
сегодня в 01:09
Салах настоящий мусульманин,даже на вид посморите,поэтому не звездится он - согласен,что с ним играют как с опасным игроком,а не каким то дворовым мальчишкой.Но зато он стягивает на себя защиту,открывая возможности Мане и Стару. Слышал что он деньги вкладывает в свою деревню,не отельный бизнес,как у некоторых Гламурных,а больница и прочая необходимая сфера социума.Он даже к парикмахерам не ходит,в отличии от Неймара и Погбы.
Так и есть. Человек он хороший, и футболист топовый. Просто теперь он не в фарватере команды, а важная составная часть машины. Это намного важнее.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил dzvinka
сегодня в 01:08
надеюсь ты окажешся прав, а я ошибаюсь. YNWA
YNWA!
Andrvishnyak
Andrvishnyak
сегодня в 01:08
Локо также сыграл
рус фан
рус фан
сегодня в 01:06
Тиаго Сильва подвел ПСЖ, хотя и состав с Маркиньсом в полузащите, странноват.
feris1
feris1
сегодня в 00:51
Ливер с победой!
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:40
Шикарный матч)) Всех красных с победой...Пират забил))
Thom52
Thom52
сегодня в 00:40
Бобби так и не научился празднованию Деле Алли)
Spectr
Spectr
сегодня в 00:39
С заслуженной Победой!Роберто отдельный респект,как накрутил защитников)
Spectr
Spectr
сегодня в 00:36
Матч просто феерия!!!В РПЛ близко так не бегали,кот до лотка добежит быстрее,чем Глушак до мяча)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:27
Блестящая, Заслуженная Победа Ливерпуля!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:24
С победой Ливерпуль!)
Матч просто огонь.
Coreall O'Phillip
Coreall O'Phillip ответил lobsterdam
сегодня в 00:20
овес был чуть раньше, если у кого протерты фары, конечно, Моссаковский обратил сразу на это внимание, но боковой махала проспал
Ну е знаю в моменте подачи Робертсона и удара Старриджа все было по правилам, может ты о другом моменте?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:19
Не, ну насчёт Салаха не согласен. Кто-кто, а он звезду не поймает. Просто теперь с ним играют совсем по другому, да и игра Ливерпуля стала другой- нет теперь оголтелых набегов с шашкой наголо. Салах и прошлый сезон начинал также, а потом разыгрался. Да и в игру команды он вносит конкретный вклад. Да и вообще, где YNWA, мы же за Ливерпуль болеем?)))
Салах настоящий мусульманин,даже на вид посморите,поэтому не звездится он - согласен,что с ним играют как с опасным игроком,а не каким то дворовым мальчишкой.Но зато он стягивает на себя защиту,открывая возможности Мане и Стару. Слышал что он деньги вкладывает в свою деревню,не отельный бизнес,как у некоторых Гламурных,а больница и прочая необходимая сфера социума.Он даже к парикмахерам не ходит,в отличии от Неймара и Погбы.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 00:18
ПСЖ канешна не в оптимальном составе проиграли ,так что ответная игра будет огонь.
dzvinka
dzvinka ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 00:18
Молодцы парни. Клопп, пораньше проводи замены. Этим ты на Роджерса похож. Жду Шакири и Фабиньо в следующем матче.
в точку, аналогично!
dzvinka
dzvinka ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:17
Не, ну насчёт Салаха не согласен. Кто-кто, а он звезду не поймает. Просто теперь с ним играют совсем по другому, да и игра Ливерпуля стала другой- нет теперь оголтелых набегов с шашкой наголо. Салах и прошлый сезон начинал также, а потом разыгрался. Да и в игру команды он вносит конкретный вклад. Да и вообще, где YNWA, мы же за Ливерпуль болеем?)))
надеюсь ты окажешся прав, а я ошибаюсь.
YNWA
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:16
Молодцы парни.

Клопп, пораньше проводи замены. Этим ты на Роджерса похож.

Жду Шакири и Фабиньо в следующем матче.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 00:15
А где чувак с Гуркюфом на аве? Передайте ему- сейчас может зудить и ненавидеть Ливерпуль)))
dzvinka
dzvinka ответил Klaus-S
сегодня в 00:15
Друзья, всех с победой. Притом, по игре Ливепуль был однозначно лучше. Вот что особенно радует.
да, игра смотрелась мощьно, но нужна какая-то большая слаженость, интуитивность, которая прийдет с большим количеством игр и вкатом в сезон.
neverwin
neverwin
сегодня в 00:14
Хейтерам привет.
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
сегодня в 00:14
Ща раскачаються
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил dzvinka
сегодня в 00:14
Молодци! Полностью заслуженная победа. Салах - тебе должно быть стыдно, харе звездется, вышел из грязи в грязь и вернешся если не выбросишь из головы весь тот звон о славе. В который раз говорю - парню надо помочь вернутся в рассудок усадив на скамейку, он на спаде - пускай подумает, проветрит кудри - а Шакири на подьеме ща, парень рвет и мечет как только выходит пускай даже на 10 минут - его надо играть. Но Клопп как всегда боится обидеть. П.С. а че там по игроках за 222ляма?! шейхи?
Не, ну насчёт Салаха не согласен. Кто-кто, а он звезду не поймает. Просто теперь с ним играют совсем по другому, да и игра Ливерпуля стала другой- нет теперь оголтелых набегов с шашкой наголо. Салах и прошлый сезон начинал также, а потом разыгрался. Да и в игру команды он вносит конкретный вклад. Да и вообще, где YNWA, мы же за Ливерпуль болеем?)))
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Евгений Макрушин
сегодня в 00:13
Вы совсем запутались,это не АПЛ,а ЛЧ,пора уже просыпаться,новый евросезон начался
Молюсь, чтобы МС попался Реал. Высокомерие у вас зашкаливает. Уж лысый физрук умеет обыгрывать Реал с разгромным счетом.)
Nazi
Nazi
сегодня в 00:13
Парижу без полузащиты ничего не светит к сожалению.

Защита сама по себе, атака сама по себе. Некому связать команду. Пусть лучше Диарра играл бы, или черт с ними Нкунку с Нсоки, но только не Ди Мария с Маркиньосом. Один вингер, второй защ :))) Тухель похоже второй емеришка.

Ливерпуль с победой. После старого доброго Арсенала Венгера эта команда играет в самый яркий, искрометный и безбашенный футбол.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:13
Игра была достойной и конечно ничья была более справедливой,хотя по игре Красные выиграли,а по фанам - шейхи. вот вам и ничейка.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 00:12
Друзья, всех с победой. Притом, по игре Ливепуль был однозначно лучше. Вот что особенно радует.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 00:11
Ливерки хоть и играли как будто финал ЛЧ но ПСЖ бен напряга ватывал ..они и дальше в группе напрягаться не будут
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:11
Защита ПСЖ полудворовая подворотня, МБаппе практически сожрал Эндрю, Неймара тоже пригасили и Кавани дали трясти волосами в своей штрафной. Ну конечно космическая по цене парочка смогла забить гол и сравнять счёт,но Пират всё же дал им чёрную метку,да и не только им,также передал привет Янке из курятника,котрый проиграл ккому то полуживому Интеру. Салах конечно слегка выпадал и привоз сделал. Старик жёстко врезался в АрЕоля, за такую игру надо давать ЖК,хотя кипер не зафиксил мяч в руках,но это не оправдывает такой брутальной игры. Милнер как всегда полезен - вечный двигатель команды,пробил пеналь валидольно,мог в штангу или мимо,но такие не берутся,хотя направление угадал воротник. Претензий к нему нет никаких....
не думаю,что Буфон сыграл бы лучше,возможно уже бы на первых минутах с угловых один бы отправили в сетку.
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