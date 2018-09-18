Фирмино в компенсированное время принес «Ливерпулю» победу над ПСЖ

вчера, 23:53

«Ливерпуль» одержал победу в первом матче группового раунда Лиги чемпионов. Мерсисайдцы обыграли другую команду, которая любит атаковать - ПСЖ . Сперва Килиан Мбаппе приблизил парижан к ничьей, но Роберто Фирмино, оставшийся сперва в запасе из-за травмы, забил решающий гол в компенсированное время.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Пари Сен-Жермен» – 3:2 (2:1)

Голы: Старридж 30, Милнер 36 (пенальти), Фирмино 90+1 - Менье 40, Мбаппе 83

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Мане (Фабиньо 90+3), Старридж (Роберто Фирмино 70), Салах (Шакири 85)

Главный тренер: Клопп Юрген.

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Бернат, Кимпембе, Силва, Менье, Анхель Ди Мария (Чупо-Мотинг 81), Маркиньос, Рабьо, Неймар, Кавани (Дракслер 80), Мбаппе

Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: ван Дейк 27, Менье 45

Судья: Чакир Чунейт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече «Црвена Звезда» и «Наполи» сыграли вничью, а это значит, что «Ливерпуль» возглавил группу С.