ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» в Юношеской Лиге УЕФА

В первом матче Юношеской Лиги УЕФА юноши ЦСКА сыграли вничью со сверстниками из «Виктории».
«Виктория» - ЦСКА - 1:1 (0:1)
Голы: Кепл 66 (пен) — Янов 42.
«Виктория»: Маржик, Кепл, Пигрт (Гезоуцки 71), Мика, Шулц, Селнар (Плециты 78), Петр (Габриэл 89), Жилак, Свобода, Пек, Гранач.
ЦСКА: Зириков, Елеев (Фёдоров 85), Захаров, Игнатович, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Янов (Рубенис 90), Савинов (Конюхов 46), Шаповалов (Попов 46), Жиронкин.
Предупреждения: Захаров 27, Маржик 54, Игнатович 57, Жиронкин 59, Карпов 65.
Судья: Краловец (Словакия).
Накануне юноши «Локо» обыграли «Галатасарай» (1:0).