ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» в Юношеской Лиге УЕФА

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.05 3.26 3.88
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.03 3.46 3.68
17:00 16’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.66 3.22 2.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2.79 3.20 2.62
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.90 1.727
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ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» в Юношеской Лиге УЕФА

сегодня, 16:23
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22:00 Не начался

В первом матче Юношеской Лиги УЕФА юноши ЦСКА сыграли вничью со сверстниками из «Виктории».

«Виктория» - ЦСКА - 1:1 (0:1)
Голы: Кепл 66 (пен) — Янов 42.

«Виктория»: Маржик, Кепл, Пигрт (Гезоуцки 71), Мика, Шулц, Селнар (Плециты 78), Петр (Габриэл 89), Жилак, Свобода, Пек, Гранач.

ЦСКА: Зириков, Елеев (Фёдоров 85), Захаров, Игнатович, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Янов (Рубенис 90), Савинов (Конюхов 46), Шаповалов (Попов 46), Жиронкин.

Предупреждения: Захаров 27, Маржик 54, Игнатович 57, Жиронкин 59, Карпов 65. 

Судья: Краловец (Словакия).

Накануне юноши «Локо» обыграли «Галатасарай» (1:0).

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 17:15
Отлично!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:12
Откровенно говоря, молодёжь ЦСКА играла не плохо, судья поставил на точку на 66 мин., чтобы спасти Викторию. На второй гол не хватило у ребят времени, умения и фарта. ИМХО.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 17:10
Нормальный итог .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Михаил Славнов
сегодня в 16:47
Судья был у чехов словак.
Не дал соседей в обиду!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:25
Судья был у чехов словак.
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