«Бавария» стартовала в Лиге чемпионов с победы над «Бенфикой»

«Бавария» на выезде одолела «Бенфику» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Роберт Левандовски забил гол и вышел на 9-е место в списке главных бомбардиров турнира.
Лиссабон, стадион «Эштадиу да Луж»
«Бенфика» – «Бавария» – 0:2 (0:1)
Голы: Левандовски 10, Ренату Санчеш 54
«Бенфика»: Влаходимос, Жардел, Рубен Диаш, Гримальдо, Алмейда, Фейса, Пицци (Рафа Силва 63), Жедсон (Живкович 75), Сеферович, Черви, Сальвио (Аппелт Пирес 62)
Главный тренер: Витория Руи.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Мартинес (Мюллер 88), Хамес (Горецка 79), Ренату Санчеш, Левандовски, Рибери (Гнабри 62), Роббен
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Киммих 18, Фейса 22, Жардел 39, Хуммельс 52
В предыдущей встрече группы Е «Аякс» разгромил АЕК.
С победой
С победой
ну будем надеятся что Нико нашел к ним подход.
ну будем надеятся что Нико нашел к ним подход.