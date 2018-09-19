«Бавария» стартовала в Лиге чемпионов с победы над «Бенфикой»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.40 4.80 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.44 4.75 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.29 6.20 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 5.94
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4.65 3.78 1.85
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.42 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.92 3.85 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.48 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.02 30.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Бавария» стартовала в Лиге чемпионов с победы над «Бенфикой»

вчера, 23:51
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» на выезде одолела «Бенфику» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Роберт Левандовски забил гол и вышел на 9-е место в списке главных бомбардиров турнира.

Лиссабон, стадион «Эштадиу да Луж»

«Бенфика» – «Бавария» – 0:2 (0:1)
Голы: Левандовски 10, Ренату Санчеш 54

«Бенфика»: Влаходимос, Жардел, Рубен Диаш, Гримальдо, Алмейда, Фейса, Пицци (Рафа Силва 63), Жедсон (Живкович 75), Сеферович, Черви, Сальвио (Аппелт Пирес 62)
Главный тренер: Витория Руи.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Мартинес (Мюллер 88), Хамес (Горецка 79), Ренату Санчеш, Левандовски, Рибери (Гнабри 62), Роббен
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Киммих 18, Фейса 22, Жардел 39, Хуммельс 52

В предыдущей встрече группы Е «Аякс» разгромил АЕК.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
сегодня в 00:11
Спокойно и уверенно
С победой
Марк Драгунский
Марк Драгунский
сегодня в 00:07
Играли очень не плохо ,достойный результат👍
Bavaria_M
Bavaria_M
вчера в 23:56
нормально так. жаль целиком матч не успел посмотреть. но ренату и гнабри слегка порадовали.
ну будем надеятся что Нико нашел к ним подход.
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