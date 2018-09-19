«Шахтер» разыграл боевую ничью с «Хоффенхаймом»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:1 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 1.165 6.20 26.00
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:4 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 1:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 1:1 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 1:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 8.90 4.15 1.44
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 3:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.143 7.20 30.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 2:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 30’ Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 30’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 7.70 14.00
22:00 Идет первый тайм, 31’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.30 9.00
22:00 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 30’ Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.00 3.92 1.69
22:00 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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«Шахтер» разыграл боевую ничью с «Хоффенхаймом»

сегодня, 21:48
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)2 : 2Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

Яркий матч 1-го тура Лиги чемпионов (группа F) между «Шахтером» и «Хоффенхаймом» завершился ничьей.

Харьков, стадион «Металлист»

«Шахтер» – «Хоффенхайм» – 2:2 (1:2)
Голы: Исмаили 27, Майкон 81 - Гриллитш 6, Нордтвейт 38

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Патрик (Майкон 76), Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко 57), Мораес
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Нордтвейт, Фогт, Пош, Шульц, Гриллитш, Биттенкурт (Демирбай 64), Крамарич (Нельсон 85), Салаи (Цубер 75), Жоэлинтон
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Гриллитш 29, Мораес 45, Патрик 52, Ракицкий 77

Судья: Кехлет Якоб.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче «Аякс» обыграл АЕК.

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
сегодня в 22:24
Napoleon Bonapart
Сегодня 21:56
Пока Пятов будет в команде, успеха не будет. Ну а в целом, Шахтер сыграл неплохо во 2-м тайме. Молодцы, что отыгрались! Болеем за Шахту и славный ДОНБАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Шахтер представляет Украину. Поддерживая Шахтер, ты поддерживаешь Украину. Не забывай об этом ))
Гавроша
Гавроша ответил Dinamovets1927
сегодня в 22:20
В Питере уже всех скинхэдов переловили,или только собираются?!
    Dinamovets1927
    Dinamovets1927 ответил Гавроша
    сегодня в 22:19
    В Питере уже всех скинхэдов переловили,или только собираются?!
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 22:16
    Не ожидал такого счета
    Гавроша
    Гавроша ответил Гус Пойет
    сегодня в 22:14
    Неплохой дебют в ЛЧ у Хоффенхайма вышел
    Неважный дебют, выигрывать надо было.
    Гавроша
    Гавроша ответил Splurgeloa
    сегодня в 22:13
    Чтобы говорить о фашизме надо элементарно знать значение этого термина.
    Вот иди и выучи.
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 22:11
    Неплохой дебют в ЛЧ у Хоффенхайма вышел
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 22:04
    Могло быть хуже. Хотя бы что то.
    stachel
    stachel ответил Dinamovets1927
    сегодня в 22:00
    Скакун к тебе сзади пристроился,будь осторожен!!
    Ко мне не пристроится. Я фашиста за версту чую.
    Splurgeloa
    Splurgeloa ответил Гавроша
    сегодня в 21:59
    Зачем тут фашизм проповедуют? Это же вроде футбольный ресурс.
    Чтобы говорить о фашизме надо элементарно знать значение этого термина.
    Dinamovets1927
    Dinamovets1927 ответил stachel
    сегодня в 21:59
    Скакун к тебе сзади пристроился,будь осторожен!!
    babovoz
    babovoz
    сегодня в 21:59
    Немцы есть немцы, но и Шахтер хорош
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 21:58
    неожиданно
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 21:56
    Зачем тут фашизм проповедуют? Это же вроде футбольный ресурс.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 21:56
    Пока Пятов будет в команде, успеха не будет. Ну а в целом, Шахтер сыграл неплохо во 2-м тайме. Молодцы, что отыгрались! Болеем за Шахту и славный ДОНБАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 21:56
    Я же говорю,в этом сезоне слабее в сравнении с прошлым (
    stachel
    stachel ответил ст_прапорщик
    сегодня в 21:55
    жаль, не дожали немчуру! А матч вышел интересный, жаль у свистка в конце зрение подкачало
    Что значит жаль? Кого жаль? Ты что за скакунов топишь?
    ariec93
    ariec93
    сегодня в 21:54
    Так-то Хофенхам неплохо повозил, но концовка за Шахтой, но так играть, как первый тайм вообще больше нельзя.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 21:52
    жаль, не дожали немчуру! А матч вышел интересный, жаль у свистка в конце зрение подкачало
    Serg3.12
    Serg3.12
    сегодня в 21:51
    Шахта в концовке была интереснее и ближе к победе
    Неплохая ничья
    Splurgeloa
    Splurgeloa
    сегодня в 21:50
    Шахтер неплох.Даже с учётом того, что и бразильцев стало меньше по сравнению со старыми временами.
    Rattlehead
    Rattlehead ответил sihafazatron
    сегодня в 21:50
    хороший матч получился. шахтер должен был дожимать
    Дожал бы, кабы не судья.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 21:48
    хороший матч получился. шахтер должен был дожимать
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