«Шахтер» разыграл боевую ничью с «Хоффенхаймом»

Яркий матч 1-го тура Лиги чемпионов (группа F) между «Шахтером» и «Хоффенхаймом» завершился ничьей.
Харьков, стадион «Металлист»
«Шахтер» – «Хоффенхайм» – 2:2 (1:2)
Голы: Исмаили 27, Майкон 81 - Гриллитш 6, Нордтвейт 38
«Шахтер»: Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Патрик (Майкон 76), Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко 57), Мораес
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Нордтвейт, Фогт, Пош, Шульц, Гриллитш, Биттенкурт (Демирбай 64), Крамарич (Нельсон 85), Салаи (Цубер 75), Жоэлинтон
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Гриллитш 29, Мораес 45, Патрик 52, Ракицкий 77
Судья: Кехлет Якоб.
«Соккер.ру» вел
В параллельном матче «Аякс» обыграл АЕК.